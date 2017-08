«Game of Thrones», saison 7 : l'épisode 6, diffusé par erreur en Espagne, fuite

Le Roi de la Nuit dans la série «Game of Thrones». — HBO

« Bad Things are coming », attention aux spoilers ! L’épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones a été accidentellement mis en ligne sur la plateforme HBO Espagne pendant une heure, avant d’être retiré. Une nouvelle avarie pour HBO après les menaces et la fuite de l’épisode 4 par des hackers.

La résistance antispoilers s'organise

Des images inédites, des Gifs et autres captures d’écran explicites montrant Jon Snow en train de marcher avec Tormund Giantsbane dans la neige, au-delà du mur et d’autres spoilers bien croustillants sont visibles sur Reddit, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook.

De nombreux twittos de tous pays s’organisent pour éviter d’être spoilés.

Bon bin voila, le 7x06 a leaké à cause de HBO Spain. Attendez Lundi, s'iouplé 😭 #GoT #GameOfThrones — Mr.Guaponito (@Antho_Scream) August 16, 2017

HBO Espagne a mis en ligne par erreur le prochain épisode de Game of Thrones... pendant 1h https://t.co/p6ZjmK2CHW #GoT #attentionspoilers — Anaëlle Grondin (@AnaelleGrondin) August 16, 2017

HBO Spain leaked the next episode of GOT LOOOOL u might be seeing spoilers around, be wary kids — yasiin bey (@umirf1) August 16, 2017

L'épisode a-t-il fuité sur les sites de téléchargement illégaux ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, un fichier baptisé « Game_of_Thrones_-_S07E06.flv » a fait son apparition sur des sites torrent comme Mega.nz. Rien n’indique qu’il s’agisse bien du prochain épisode.

HBO n’a pas encore commenté la situation. Ce n’est pas la première fois qu’une telle mésaventure arrive à Game Of Thrones, lors de la saison 6, HBO Nordic avait déjà mis en ligne un épisode par erreur. Pour l’épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones, il faudra attendre dimanche soir sur HBO et le lendemain en France sur OCS.