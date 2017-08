«Game of Thrones»: Quatre personnes arrêtées en Inde après la fuite d'un épisode

Drogon donne la mesure de sa puissance de feu dans la saison 7 de Game of Thrones — HBO

Quatre personnes ont été arrêtées en Inde pour avoir fait fuiter un épisode de la très populaire série Game of Thrones avant sa diffusion dans le pays, a-t-on appris ce lundi de source policière.

La saga fantastico-médiévale produite par la chaîne américaine HBO, qui raconte la lutte de plusieurs familles pour conquérir le « trône de fer », a dû faire face ces dernières semaines à une série de fuites après le lancement de sa septième saison.

>> A lire aussi : VIDEO. Un acteur de Game of Thrones passe ses vacances en Charente

A la suite d’un dépôt de plainte, « nous avons enquêté et avons arrêté quatre individus pour publication non-autorisée du quatrième épisode de la septième saison », a dit à l’AFP Akbar Pathan, commissaire adjoint de la police. Il a déclaré que les quatre personnes -accusées d’abus de confiance criminel et d’infractions informatiques- seraient détenues jusqu’au 21 août pour les besoins de l’enquête.

Des salariés de l’entreprise chargée du stockage et du traitement des épisodes

Selon les médias locaux, l’affaire a été déclenchée par une entreprise basée à Bombay et responsable du stockage et du traitement des épisodes pour une application. Les quatre personnes arrêtées étaient des salariés de cette entreprise qui possédaient les qualifications nécessaires pour avoir accès aux épisodes, précisaient-ils. La série, qui rencontre un succès planétaire, compte également de nombreux fans en Asie du sud.

>> A lire aussi : Les hackers de « Game of Thrones » mettent leurs menaces à exécution

Les auteurs de l’adaptation télévisée, David Benioff et D.B. Weiss, ont indiqué l’an dernier que la série s’achèverait après huit saisons, et que les saisons 7 et 8 ne compteraient respectivement que sept et six épisodes. Ils avaient par ailleurs confirmé la sortie durant l’été de l’avant-dernière saison, contrairement aux précédentes qui étaient diffusées à partir d’avril. Cette série, l’une des plus sombres et des plus controversées jamais réalisées, est critiquée depuis ses débuts en 2011 pour son extrême violence. Ce qui n’a pas empêché le plébiscite des téléspectateurs, l’audience ayant dépassé les 23 millions de personnes par épisodes aux Etats-Unis.