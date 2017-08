«Game of Thrones». Quel dragon de Daenerys vous ressemble le plus?

Drogon donne la mesure de sa puissance de feu dans la saison 7 de Game of Thrones — HBO

Si vous avez déjà vu le dernier épisode en date de la saison 7 de Game of Thrones, vous avez forcément frissonné devant le spectacle de Drogon donnant la pleine mesure de sa puissance de feu.

Dracarys !

Comme toujours, c’est le dragon noir de Daenerys qui fait sa star. On l’avait déjà vu à l’œuvre dans la baie et les arènes de Mereen et c’est lui le chouchou à sa maman.

Mais il n’y a pas que Drogon dans la vie. Il y a aussi ses deux frères, Viserion et Rhaegal. 20 Minutes vous propose un petit quiz pour découvrir quel dragon de Daenerys vous correspond le mieux.