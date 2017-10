Fans de séries ? Rejoignez-nous sur «20 Minutes Séries»!

Photos extraites des séries « Stranger Things », « Kaamelott », « The Big Bang Theory », « Grey’s Anatomy », « The Deuce » et «Game of Thrones ». — Lee Davis/Netflix/Calt Productions/HBO/CBS/ABC

Mordus de séries ? 20 Minutes lance ce lundi la communauté « 20 Minutes Séries ». Vous avez échafaudé la théorie ultime sur Game of Thrones, Westworld et The OA ? Vous êtes incollable sur les succès vintage comme Le Prisonnier ou La 4e Dimension ? Vous connaissez par cœur les meilleures punchlines de Friends, Kaamelottou The Big Band Theory ? Rejoignez la communauté « 20 Minutes Séries ».

Pourquoi rejoindre « 20 Minutes Séries » ?

Intégrer « 20 Minutes Séries », c’est un peu comme intégrer le service culture de la rédaction de 20 Minutes. Vous pourrez participer au choix des angles des articles de la rubrique Série de votre quotidien préféré via des sondages, discuter avec nous, proposer des sujets sur les shows qui vous passionnent. La communauté « 20 Minutes Séries » sera régulièrement sondée et consultée. C’est l’occasion de faire entendre votre voix ! Ce groupe vous permettra de ne rien rater de l’actualité des séries, mais aussi de bénéficier d’autres surprises que 20 Minutes vous réserve…

« 20 Minutes Séries » vous donnera l’occasion aussi de discuter et d’échanger avec d’autres fans autour des questions qui taraudent tout seriephile qui se respecte. Et si, dans The OA, Prairie n’était pas prisonnière… mais complice d’Hap ? Et si le mégamonstre, vu dans le teaser de la saison 2 de Stranger Things, était le Thessalhydra, apparu dans Donjons et Dragons en 1983 ? Et si Meredith dans Grey’s Anatomy était atteinte d’Alzheimer et avait rêvé sa vie ? Que penser du choix de Jodie Whittaker, première femme à incarner le Seigneurs du Temps, dans la prochaine saison de Dr Who ? Le reboot de Dynastie est-il vraiment une « pure merde », comme l’affirme Gordon Thomson, interprète d’Adam Carrington dans les années 1980 ?

Faut-il recommander 13 Reasons Why aux ados ? Mater une série sans sa moitié, est-ce tromper ? Comment continuer à binge-watcher quand on devient parent ? Promis, toutes les questions qu’un sérivore se pose seront abordées. Bref, de quoi briller en toutes circonstances à la machine à café.

Comment rejoindre « 20 Minutes Séries » ?

Il suffit d’aller sur la page Facebook « 20 Minutes Séries » et de cliquer sur « rejoindre ce groupe ». L’accès au groupe est gratuit et ouvert à tous, mais il faut mériter son intégration en répondant à quelques questions. A vous de jouer !