«Game of Thrones»: Retrouvailles entre Stark et revanche entre Targaryen, notre récap de l'épisode 4

SPOILERS L’épisode dérobé à HBO et mis en ligne par des hackers a été vu cette nuit sur OCS par les amoureux de la HD et des sous-titres sans faute d’orthographe…

Daenarys (Emilia Clarke) dans la saison 7 de «Game of Thrones». — HBO

Attention, cet article raconte par le menu l'épisode 4 de la saison 7. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez vous garder un peu de surprise, vous devriez vous arrêter là.

Leaks are here ! Le quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, intitulé The Spoils of war (Les Butins de guerre), un des plus courts de la saison, restera dans l’histoire comme celui dérobé à HBO par des hackers. Diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur OCS, il restera dans les mémoires également pour sa séquence finale, l’une des plus épiques de la saga de George R. R. Martin.

L’argent, le nerf de la guerre des Lannister

L’épisode s’est ouvert sur Jaime et Bronn chargeant l’or du domaine de Haut-Jardin pour Port-Réal. Un magot qui doit permettre à Cersei de s’assurer le financement de sa guerre par la Banque de fer. Mais les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu pour les Lannister...

Les retrouvailles entre Stark

Et sinon, quelqu'un a fait le lien entre ce que Brann dit à LF là et ce que LF dit à Varys dans S03E06? #ChaosIsALadder #ocsgot #Got — (((ShutTheFredUp))) (@Frederic_Monier) August 7, 2017

A Winterfell, Bran s’entretient avec Petyr Baelish, alias Littlefinger. Ce dernier lui offre Catspaw, la dague en acier valyrien, avec laquelle un homme avait essayé de tuer Bran dans le deuxième épisode de la première saison. Bran, devenue depuis la Corneille à trois yeux, montre à Petyr Baelish l’étendue de ses nouveaux pouvoirs en répétant une phrase que Littlefinger avait confiée à Varys dans la saison 3 en pleine salle du trône : « Le chaos est une échelle ». Bran lui montre ainsi qu’il faut le prendre au sérieux.

Arya Stark fait son retour à Winterfell. Les gardes ne la reconnaissent pas, comme Ulysse dans à son retour à Ithaque. Elle retrouve sa sœur Sansa dans la cypte familiale. Elles ont bien changé depuis leur séparation, l’une dirige le Nord en l’absence de Jon Snow, l’autre est devenue une assassine. Arya demande ensuite à Brienne de l’entraîner, parce qu’elle est la seule à avoir vaincu le Limier. Les deux femmes combattent ensemble.

Elle a également le droit à des retrouvailles étranges avec Bran, toujours capé dans l’impassibilité de la Corneille à 3 yeux. Comme Howland Reed et Hodor, « Bran est mort dans cette grotte », lui avait lancé juste avant Meera Reed au moment de leurs adieux. Bran confie à Arya la dague en acier valyrien. Il a vu qu’elle devait l’avoir dans le futur : à quel dessein ? Telle est la question.

Un peu de spéléo entre Targaryen

A Dragonstone, Davos et Jon ont une discussion intéressante avec Missandei qui se demande pourquoi Jon Snow ne s’appelle pas Stark. Missandei apprend le concept de bâtard. Va-t-elle s’interroger sur les origines de Jon Snow ?

Décidément, Jon Snow aime bien emmener les filles dans des grottes. Après avoir découvert le plaisir charnel avec Ygrid dans la grotte Grjótagjá, il demande à Daenerys de le suivre dans les profondeurs de Peyredragon. Il lui montre les mines de Verredragon, mais aussi des peintures rupestres des Enfants de la forêt, qui montrent comment ces derniers se sont alliés avec les hommes contre les Marcheurs blancs. Daenerys est prête à le croire et à l’aider à lutter contre les morts-vivants, à condition que Jon « plie le genou ». Jon se retrouve dans la même posture que Mance Rayder, le Roi par-delà le Mur, et rétorque que les Nordiens ne suivraient pas un monarque ayant prêté allégeance à un monarque du sud.

Theon Greyjoy fait son retour à Peyredragon. « Ce que tu as fait pour aider Sansa est la seule chose qui m’empêche de te tuer », lui lance Jon Snow.

Daenarys apprend que Haut-Jardin est tombé. Cette nouvelle défaite lui fait douter de la loyauté de Tyrion, qui, lui rappelle-t-elle, est un Lannister. Plutôt que de suivre les conseils de sa Main, elle consulte Jon Snow pour échafauder un nouveau plan. Jon la dissuade d’attaquer Cersei et la capitale : tuer des innocents ne ferait d’elle qu’un tyran de plus.

Une bataille enflammée à Haut-Jardin

Alors qu’ils s’apprêtent à quitter Haut-Jardin avec leurs troupes, les denrées et l’or des Tyrell, Jaime et Bronn entendent les cris de guerre de Dothrakis. Bronn dit à Jaime de s’enfuir, il refuse. Daenerys fait son apparition en chevauchant Drogon et en criant « Dracarys ! ».

Depuis les hauteurs, Tyrion voit l’armée des Lannister se prendre une déculottée. Bronn blesse Drogon grâce à la baliste mise au point par Qyburn. Daenarys atterrit afin de retirer la lourde flèche, Jaime se saisit d’une lance et entreprend d’attaquer Daenerys au sol. Il manque de se faire rôtir par les flammes du dragon et est projeté à la dernière seconde par Bronn dans un lac. Le sort de Jaime, en train de couler dans les profondeurs du lac, est incertain…