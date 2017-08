«Urgences», «A la maison blanche», «The Office»,  bientôt de retour sur le petit écran?

Noah Wyle, Eriq La Salle, Anthony Edwards, George Clooney et Sherry Stringfield. — NBC

Le fantasque Michael Scott est dans les petits papiers des dirigeants de la NBC. Le network américain envisage de relancer la version américaine de la série culte The Office. « Nous parlons souvent de The Office, j’en ai parlé à Greg [Daniels, développeur et producteur exécutif] quatre fois au cours des dernières années », a assuré le président de NBC Entertainment, Bob Greenblatt, lors de la tournée de presse TCA.

« Pour le moment, rien de concret »

Dans cette série, Steve Carrell campait Michael Scott, le fantasque patron d’une société de vente de papier. The Office, adaptée d’un format de la BBC, était un mockumentary, c’est-à-dire une fiction qui utilise les codes du documentaire.

La chaîne américaine a déjà vu le retour de la sitcom Will&Grace, renouvelé pour une saison. Un succès qui donne envie aux patrons du network de ressusciter d’autres séries comme 30 Rock, A la Maison Blanche, mais aussi Urgences, également cité par le dirigeant. « Mais pour le moment, rien de concret, à l’exception de Miami Vice, que nous sommes en train de relancer. »