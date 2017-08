« Sex and the City », « Mad Men », « Girls », « Gossip Girls », « Friends », « Les Sopranos », et si vous découvriez la Grosse Pomme grâce à vos séries préférées…

Cet été, « 20 Minutes » part à la recherche des lieux qui ont inspiré nos séries cultes.

De nombreuses séries ont New York pour décor, voir pour personnage central.

Il existe de nombreuses offres touristiques pour visiter les sites où se déroulent ces séries.

La Grosse Pomme n’a pas attendu les séries pour attirer les touristes. Comme New York a servi de décor pour de nombreux shows télévisés d’hier à aujourd’hui, la ville est devenue « The City » pour les amateurs de séries. De nombreux tours sont organisés désormais autour d’une série, l’occasion de découvrir la ville où l’on ne dort jamais d’une façon insolite.

S’offrir les Manolo Blahnik de Carrie Bradshaw

Les héroïnes de «Sex & The City». - HBO

Que vous aimiez ou nonSex & the City, quelles meilleures guides que Carrie, Samantha, Miranda et Charlotte pour découvrir la Big Apple ? Plusieurs fois par jour, le bus de Sex and the City fait ainsi le plein en face du Plaza Hotel, près de Central Park pour un tour organisé.

On vous conseille d’économiser les quelque 40 euros de la visite pour vous payer une tournée de cosmo au Scout bar, qui s’appelle en réalité le Onieal’s Grand Street, ou quelques cupcakes au Magnolia Bakery, vous trouverez toutes les adresses du New York de Sex & the City, ici.

Si Carrie achète ses chaussures sur la 5th Avenue dans la boutique Manolo Blahnik, on ne saurait trop vous recommander d’aller dénicher la vôtre dans le plus grand outlet de Manhattan, Century 21. Un lieu qui n’est pas montré dans la série mais qui fera rivaliser à prix réduit votre garde-robe avec celle de Carrie !

Remonter au temps des dinosaures avec Ross Geller

les héros de « Friends » posent devant la réplique de la fontaine Pulitzer. - NBC

Impossible d’aller boire un pot au Central Perk, le café de Friends n’existe pas à New York et a été entièrement imaginé dans les studios californiens où la série culte des années 1990 a été tournée.

S’il n’existe donc pas de tour dédié à Friends, à l’angle de Bedford et Grove Street dans Greenwich Village se dresse l’immeuble où Monica, Rachel, Ross, Joey et Chandler sont censés habiter dans Friends. Un immeuble que l’on peut découvrir au détour d’une balade gratuite à pied pour découvrir Greenvich Village.

Vous comprendrez mieux pourquoi Phoebe était toujours fourré chez eux quand vous constaterez qu’elle vivait seulement à quatre minutes de là, comme mentionné dans l’épisode The One With Joey’s New Brain, au 5 Morton Street, Apt. 14.

A Soho, faites une séance shopping chez Bloomingdale’s où Rachel a travaillé comme personal shopper. Si votre personnage préféré était Ross, faites un tour au 4e étage du Museum américain d’histoire naturelle qui présente une impressionnante collection de dinosaures.

Vous pourrez aussi danser et chanter I’ll be there for you à tue-tête sur la Grand Army Plaza au sud-est de Central Park où se trouve la fontaine Pulitzer, qui a servi de modèle à celle du générique de la série culte.

S’offrir un des serre-têtes de Blair Waldorf

Nan Zhang, Leighton Meester et Nicole Fiscella dans « Gossip Girl». - Warner Bros

Envie de découvrir les beaux quartiers de l’élite new-yorkaise ? Plusieurs fois par jour, le busGossip Girl, au croisement de la 51e et de Madison Avenue, devant le New York Palace, l’hôtel du père de Chuck Bass où réside la famille Van Der Woodsen, emmène les touristes à la découverte de pas moins de 30 lieux utilisés pour le tournage de la série de CW.

On vous recommande aussi d’économiser les quelque 50 euros de la visite et de suivre ce petit parcours. Faites vous photographier à Grand Central Terminal, c’est ici que Serena est aperçue lorsqu’elle rentre à New York, au début de la série.

Arpenter la 5e avenue et Madison Avenue. Blair Waldorf habite exactement au 1136 Fifth Avenue (à l’angle de la 95th St). Posez-vous sur les marches du Met, Blair Waldorf y échafaudait ses conspirations, et ne manquez pas la visite du musée qui abrite l’une des plus belles collections d’art au monde. Constance, le lycée du début de la série, n’est autre que le musée de la ville de New York, prenez le temps de le visiter, c’est gratuit ! Avec les 50 euros économisés, offrez-vous un serre-tête chez Henri Bendel, la boutique préférée de Blair et Serena, ou mangez un bout sur Madison Avenue chez Sant Ambroeus, leur restaurant italien préféré.

A Central Park, faites un tour par la fontaine Bethesda qui vous rappellera le mariage éclair de Chuck et Blair. Terminez la journée en beauté, en allant déguster un cocktail dans le sublime bar, tout de marbre et de bois, de l’Empire Hôtel, qui n’est autre que celui de Chuck Bass. XOXO !

Boire un Old-Fashioned comme Don Drapper

Bethany Van Nuy ( Anna Camp) et Don Draper (Jon Hamm) dînent au Benihana dans «Mad Men». - AMC

Se plonger dans le glamour du New York des années 1960 coûte un bras ! Presque 150 euros en tour organisé avec dégustation de trois cocktails. Alors, préférez se balader sur la Madison Avenue entre la 26e et la 52e rue, vous verrez les sièges de toutes les grandes agences de publicité américaines comme TBWA ou DDB. Inutile en revanche de chercher la première agence Sterling & Cooper, elle n’existe que dans la série culte d’AMC. The Time Life Building (1271 Avenue of the Americas) abrite en revanche les deux étages qui ont servi de nouveaux bureaux à l’agence Sterling Cooper Draper Pryce.

L’office du tourisme de New York recenseles meilleurs spots pour déguster un bon cocktail de Don, Peggy et Peter. Pour vous mettre dans l’ambiance, démarrer la soirée en dégustant un Old Fashioned ou un Shirley Temple !

Déguster un repas japonais au Benihana, le restaurant où Don Draper emmène Bethany et terminez la soirée au Slipper Room, là où les hommes de Sterling Cooper vont voir une performance burlesque dans le pilote de la série.

Diner au restaurant Holsten’s comme Tony Soprano

Tony Soprano (James Gandolfini ) au restaurant Holsten's dans la séquence finale des « Soprano». - HBO

Pour une excursion dans le New Jersey sur les traces de Tony Soprano, on vous conseille l’excursion organisée, difficilement faisable sans véhicule.

Ce parcours en bus d’une durée de cinq heures vous emmènera notamment à Muffler Man, Pizza Land, au silo de Valley Landscape, à l’entreprise de pompes funèbres de Carmine, à la paroisse du père Phil, à l’atelier de carrosserie de Big Pussy. Le car passera par la bretelle de Pulaski Skyway qui apparaît à la fin de tous les épisodes. Un tour difficilement faisable sans véhicule.

S’il n’y avait qu’un lieu à visiter, ce serait le restaurant Holsten’s où Tony Soprano, le mafieux déprimé, a mangé lors du dernier épisode !

Boire un café préparé par Hannah Horvath

Lena Dunham et Alex Karpovsky devant le café Grumpy dans « Girls ». - HBO

L’office de tourisme de New York propose les meilleures adresses d’Hannah, Marnie, Jessa et Shoshanna de la série de HBO, Girls.

Point d’orgue de la visite, on vous conseille le Café Grumpy, le coffee-shop où travaille Hannah avec Ray, le boyfriend de Shoshanna. Ce café se situe en plein cœur de GreenPoint à Brooklyn, le quartier hipster à visiter actuellement à NYC.

Anne Demoulin