«Game of Thrones»: Jouez à «Je tue, j’épouse, je couche…» avec les personnages de la série

Un mariage, du sexe et plein de morts... Game of Thrones est un epartie géante de «Tue, baise, épouse» — HBO

Sans spoiler, on peut tout à fait résumer l’intrigue de la série ainsi : des assassinats, des mariages et du sexe. Sans aller jusqu’au fameux Red Wedding, qui offrit le magnifique combo total en une nuit, il n’y a pas un épisode sans son mort et sa scène de sexe. Et même si les mariages sont un peu plus rares, on en a tout de même déjà eu une vingtaine.

Notre préféré reste ainsi le mariage entre Joffrey Barathéon et Margery Tyrell.

Qui veut épouser Daenerys ?

Du coup, on a eu l’idée de jouer au fameux jeu « Je tue, j’épouse, je couche avec… » avec les personnages de la série. Du moins ceux qui sont encore en vie. Le jeu a différentes règles mais, en gros, son nom est assez explicite : il s’agit de choisir, parmi une liste, avec qui on voudrait coucher, qui on voudrait épouser et tuer.

