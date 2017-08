«Game of Thrones»: Les Stark enfin réunis dans le prochain épisode?

Ellie Kendrick et Isaac Hempstead-Wright dans la saison 7 de « Game of Thrones ». — Helen Sloan/HBO

Attention, cet article raconte quelques éléments de l’épisode 3 de la saison 7. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous voulez vous garder un peu de surprise, vous devriez vous arrêter là. Et lire un autre des merveilleux articles de ce site sur la série phare de HBO, diffusée en France sur OCS. Si vous avez oublié les détails de l’épisode 3, voici notre décryptage.

A peine remis de nos émotions, et déjà des premières images prometteuses de ce que nous réserve la suite. Dans le teaser du prochain épisode de Game of Thrones diffusé dimanche 6 août (le 4e déjà), on découvre une Cersei conquérante et une Daenerys un peu loseuse. Mais ce n’est pas tout. Car l’un des plans de fin de ce teaser semble présager d’un événement très attendu des fans : les retrouvailles des Stark (enfin, des rares qui sont encore en vie).

Découvrez la bande-annonce de l’épisode 4 de la saison 7 de « Game of Thrones » :

« Tous mes alliés sont partis »

Si Bran est enfin rentré au bercail dans l’épisode dernier, Arya pourrait bel et bien faire son grand retour dans le prochain. Dans cette courte bande-annonce, on distingue la jeune Stark sur son cheval, contemplant au loin Winterfell. Rappelons que la jeune femme n’y a pas remis les pieds depuis… la saison 1.

Que retenir de plus de ce teaser de l’épisode 4 intitulé « All My Allies Are Gone » (« tous mes alliés sont partis »)? Comme le laissait présager les derniers événements, Daenerys n’est vraiment pas en très bonne posture, littéralement dominée sur les multiples fronts par la redoutable Cersei. Mais pas de panique, on se doute bien que la reine des dragons n’a pas dit son dernier mot (après tout ce qu’elle a traversé, ce serait dommage).