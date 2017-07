«Game of Thrones»: Le feu et la glace, enfin réunis !

Daenarys (Emilia Clarke) etJon Snow (Kit Harington) dans l'épisode 3 de la saison 7 de «Game Of Thrones». — HBO

Attention, cet article raconte quelques éléments de l’épisode 3 de la saison 7. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous voulez vous garder un peu de surprise, vous devriez vous arrêter là. Et lire un autre des merveilleux articles de ce site sur la série phare de HBO, diffusée en France sur OCS. Si vous avez oublié les détails de l’épisode 2, voici notre décryptage pour vous souvenir de tout avant de mater le 3.

Enfin ! La scène que l’on attendait tous. Jon Snow et Daenarys Targaryen se sont rencontrés. Alors que les menaces, à savoir Cersei d’un côté et les Marcheurs blancs de l’autre, se font de plus en plus pressantes, Jon Snow (Kit Harington) et Daenarys Targaryen (Emilia Clarke) se retrouvent à Dragonstone pour négocier une alliance, et ce dès l’ouverture de The Queen’s Justice. Quand le feu rencontre la glace, dans un climat de haute tension.

« J’avais prédit qu’ils allaient se rencontrer cette saison, comme tout le monde, mais je ne pensais pas que ce serait aussi tôt », a confié Kit Harington à Entertainment Weekly.

A leur arrivée sur l’île-citadelle de Dragonstone, le roi du Nord Jon Snow et Sir Davos sont accueillis par des Dothrakis, qui exigent leurs armes, et des dragons qui volent au-dessus de leurs têtes, qui les obligent à un piqué digne de Cary Grant dans la Mort aux trousses. Un comité d’accueil qui montre d’emblée que Daenarys veut asseoir son autorité. Heureusement, Tyrion, l’entremetteur, est là pour détendre l’atmosphère. « Le bâtard de Winterfell », lance-t-il. « Le nabot de Castral Rock », lui rétorque Jon Snow.

« Daenerys ne l’aime pas et ne croit pas du tout en lui »

Daenarys attend ses invités, perchée sur son trône, tandis que Missandei énumère un à un ses nombreux titres. « Mais on doit sortir de la tête des fans, parce que pour Jon Snow, il ne rencontre que cette reine dont il a entendu parler, et non pas Daenerys, que les fans suivent depuis des années. Il rentre dans la pièce et ne s’attend pas à voir une jeune femme de son âge aussi belle. Mais il met ça de côté parce qu’il est venu pour négocier », commente Kit Harington.

La mère des dragons souhaite que le roi du Nord s’agenouille devant elle, mais Jon Snow n’est pas du genre à se coucher dès le premier soir. Il souhaite, marcher dans la main avec elle, et lui faire ouvrir les yeux sur la menace que représentent les Marcheurs Blancs. Le hic ? La mère des dragons ne croit pas tellement à cette histoire d’armée des morts… « J’avais dans l’idée que ça allait arriver cette année. C’était amusant à jouer… Daenerys ne l’aime pas et ne croit pas du tout en lui », raconte Emilia Clarke.

La rencontre vire au règlement de compte : « Tu es le gouverneur du Nord » vs « Non je suis le Roi du Nord » ; « Tu me dois fidélité comme ta famille » vs « Tes ancêtres ont brûlé une bonne partie des miens » ; « Je suis née pour régner sur les 7 couronnes et je régnerai » vs « Vous régnerez sur un cimetière si on ne bat pas l’armée des morts ». « Je suis votre prisonnier », demande Jon Snow, « Pas encore », rétorque Danaerys. Bonjour l’ambiance ! Heureusement, Varys vient mettre fin à ce moment gênant.

Sur Twitter, ce tête-à-tête au sommet a été amplement commenté par les fans de la série, non sans humour.

Comment j'ai fais pour zapper que le nouvel épisode de got sort aujourd'hui ? J'attends la rencontre Jon Snow/Dany depuis des lustres — petit eucalyptus🌿 (@Charlotte_Burdn) July 31, 2017

Voir Daenerys et Jon Snow réunis ça me donne des papillons dans l'ventre #GOT — Enilaroc (@ReymannCoraline) July 31, 2017

Comment Jon Snow il a remis Daenerys en place j'aj kiffé — Itachi (@cstceportgas) July 31, 2017

Certains imaginent que cette tension entre les deux protagonistes est purement sexuelle.

Hé mais la tension sexuelle entre daenerys et Snow c'est du 50 000 volt ils vont finir par faire l'amour sauvagement sur un dragon — MBK. (@___MBK___) July 31, 2017

jvois dans le regard de Danaerys elle a un ptit faible pour Jon Snow, j’ai connu ce regard 👀 #OCSGOT — jeremy (@jeremybblte) July 31, 2017

Tandis que d’autres redoutent que cette rencontre explosive se transforme en histoire d’amour.

Jon Snow et Daenarys ils vont finir ensemble dans la vieille consanguinité deg de GoT beurk beurk — Severus Snape (@Hoursinelle) July 31, 2017

En effet, une réplique de Danaerys a particulièrement fait rire les internautes : « Je suis le dernier Targaryen, Jon Snow »

"I am the last Targaryen, Jon Snow."



HA! if kabalo lang ka 😂😂😂 — alxnder (@AlexndrTn) July 31, 2017

Résumé du dernier épisode de #GameOfThones : Jon Snow n'est toujours pas au courant qu'il est un Targaryen — Clement Bras (@clement_bras) July 31, 2017

Au cours de cette nouvelle saison, Jon Snow pourrait en découvrir plus sur ses origines et apprendre que Daenarys est bien sa tante et qu’il est lui aussi, un descendant Targaryen…