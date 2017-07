«Big Little lies»: HBO travaille sur une saison 2

Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Nicole Kidman dans «Little Big Lies». — HBO

Le retour de Celeste, Madeline et Jane n’est pas encore assuré mais HBO y travaille. Après le succès de la saison 1 de Big Little Lies, la mini-série portée par Nicole Kidman et adaptée du roman éponyme de Liane Moriart, la chaîne américaine espère convaincre le réalisateur Jean-Marc Vallée de remettre le couvert.

« Je sais que Jean-Marc a dit ça »

Pendant la conférence de presse de la Television Critics Association, le directeur des programmes Casey Bloys a indiqué avoir contacté Lian Moriart pour réfléchir à une suite, selon TV Line. « Je suis très curieux de voir ce qu’elle va proposer », a-t-il confié.

« Nicole et Reese peuvent être très convaincantes »

Alors que Nicole Kidman et Reese Witherspoon seraient enthousiastes à l’idée de jouer dans une deuxième saison, ça coincerait avec Jean-Marc Vallée. Selon le réalisateur de C.R.A.Z.Y, il n’y aurait « aucune raison de faire une saison 2. La conclusion avait été faite de telle manière qu’il appartenait au public d’imaginer la suite ».

« Je sais que Jean-Marc a dit ça… mais Nicole et Reese peuvent être très convaincantes », a plaisanté Casey Bloys. La suite dans le prochain épisode.