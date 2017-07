La nouvelle série des showrunners de «Game of Thrones» crée la polémique autour de l'esclavage

Daenerys (Emilia Clarke) parvient à faire libérer les esclaves de Yunkaï dans «Game of Thrones». — HBO

Les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss, ne travailleront pas sur le ou les spin-off de la série culte d’HBO. Les deux showrunners travaillent sur une uchronie, un sous-genre de la science-fiction qui repose sur le principe de la réécriture de l’Histoire, à l’instar de la série d’Amazon Prime Video, The Man in the High Castle, adaptée du roman éponyme de Philip K. Dick, qui dépeint un monde où l’Allemagne nazie et l’Empire du Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale.

Une série sur la délicate question de l’esclavage

Leur nouveau projet, intitulé Confederate, imagine que ce ne sont pas les Nordistes, mais les Sudistes qui ont gagné la guerre de Sécession aux Etats-Unis. Conséquence de cette victoire, une nation où l’esclavage n’a pas été aboli et est devenu une institution moderne.

La série devrait suivre différents protagonistes : des abolitionnistes, des chasseurs d’esclaves, des journalistes, des esclaves ou encore des politiciens. David Benioff et D. B. Weiss vont à nouveau collaborer avec HBO, aux côtés de Michelle et Malcolm Spellma, producteurs de Justified et Empire.

« Nous avons discuté de Confederate depuis de nombreuses années, un concept au départ prévu pour un long-métrage. Mais notre expérience sur Game of Thrones nous a convaincus que personne ne peut produire des histoires aussi fortes que HBO. Il n’y aura pas de dragons ou de marcheurs blancs dans cette série, mais nous allons créer un monde à part entière », détaillent les deux compères dans un communiqué.

Même si l’esclavage est un sujet que David Benioff et D. B. Weiss ont abordé à plusieurs reprises dans Game of Thrones, le pitch de Confederate, dévoilé ce mercredi, n’a pas été bien accueilli sur les réseaux sociaux. Certains estiment que cette série va mettre en scène « un fantasme de suprémacistes blancs ». https ://twitter.com/thisisjacquie/status/887855478105157635

« Personne ici ne pense que Confederate est une bonne idée », lance un twittos.

Confidential to HBO: Nobody on here thinks #Confederate is a good idea. — David M. Perry (@Lollardfish) July 19, 2017

« Même si Confederate est une critique du racisme de nos jours, avons-nous vraiment besoin d’une nouvelle série sur la souffrance des personnes de couleur, écrite par des hommes blancs ? » s’interroge encore un autre.