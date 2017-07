«The Apaches», la série made in France par les auteurs de «Mad Men»

SERIE Un mix de «Gangs of New York», «Moulin Rouge» et probablement de «Peaky Blinder»…

Rencontre d'Apaches et d'agents de police sur la place de la Bastille (Paris, 1904). — Bibliothèque Nationale de France

EndemolShine France va produire en France une nouvelle série internationale, The Apaches, actuellement en cours d’écriture par des auteurs de la série culte Mad Men, a annoncé ce mardi 18 juillet à l’AFP son président Nicolas Coppermann.

« Nous développons The Apaches, une ambitieuse série originale internationale de huit ou dix épisodes », a détaillé Nicolas Coppermann, patron d' EndemolShine France. Cette prochaine production serait « une sorte de mélange de Gangs of New York et de Moulin Rouge », poursuit-il.

Une série sur un gang à la Belle époque

¨Pas de western en vue, cette série ne traitera pas de tribus amérindiennes. L’action se déroulera à la Belle époque dans les faubourgs de Paris et s’intéressera à un gang d'« Apaches », ces voyous, ligués en bandes, qui s’adonnaient à la délinquance, à la violence et à la criminalité et qu’on a alors assimilés à ce qu’on imaginait alors être des hordes de « sauvages » brandissant leurs tomahawks. Une intrigue et une époque qui font aussi penser à la série Peaky Blinders.

« Passionnés par cette période de l’Histoire », deux des coauteurs de la série américaine Mad Men, André et Maria Jacquemetton, « portent à présent cette création », a précisé le producteur.

Aucune date n’est encore annoncée pour le tournage et la diffusion de cette nouvelle série. Des négociations sont en cours avec des diffuseurs potentiels. Reste à voir si la série sera à la hauteur des films de Martin Scorsese et Baz Luhrmann et de la série de créée par Steven Knight…