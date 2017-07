La nouvelle «Doctor Who» victime d'attaques sexistes dans les tabloïds britanniques

L'actrice Jodie Whittaker aux British Independent Film Awards — WENN

Dimanche, la BBC a annoncé que l’actrice Jodie Whittaker, remarquée dans la série policière Broadchurch, prendrait la relève de Peter Capaldi, dans le rôle de Doctor Who. Jodie Whittaker est la première femme à endosser le rôle de l’extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps (Time Lords). La décision de choisir une femme pour ce rôle emblématique de la série culte de la BBC a été saluée par beaucoup (notamment ceux qui avaient incarné le docteur auparavant). « Je veux dire aux fans de ne pas avoir peur de mon genre », a rassuré Jodie Whittaker.

Réactions sexistes sur les réseaux sociaux

L’annonce a cependant fait l’objet de nombreuses réactions sexistes, notamment de la part de certains médias anglais. The Sun, propriété de News Group Newspapers Ltd, la filiale de News Corp. détenue par Rupert Murdoch, a lancé une campagne anti-Whittaker, avec un éditorial nauséabond et la publication de photos de l’actrice nue dans de précédents rôles.

Dans son édito, Adam Postans trouve la décision « ennuyeuse, idiote, et complètement dépassée ». « Ça fout la nausée que la BBC monte sur son grand cheval de science-fiction et galope jusqu’au à Bien-Pensante-Ville pour mettre au milieu une femme sheriff. »

Propos sexistes dans les tabloïds

Dans sa logique, cela n’a rien de révolutionnaire puisque Carrie Fisher a joué la Princess Leia et que Daisy Ridley incarne Rey dans la saga Star Wars.

Pire encore, The Sun a publié une série de photos où l’actrice apparaît nue dans des rôles précédents, avec les titres « Dalektable », jeux de mots entre délectable et les Daleks, ennemis du héros ou encore « Doctor Nude » (« Docteur Nue »), censé représenter « le juteux passé à l’écran » de l’actrice. The Daily Mirror, Daily Express et le Daily Star ont suivi.

« Nous sommes ravis du casting de Jodie Whittaker en tant que 13e Docteur. Cependant, nous sommes surpris et déçus par le Daily Mail [Mail Online est la propriété de Daily Mail et General Trust] et la décision réductrice et irresponsable du Sun de proposer un article contenant des images de Jodie dans diverses scènes de nudité », a déclaré dans un communiqué Equal Representation for Actresses, un groupe britannique qui milite pour l’égalité de la représentation des actrices à l’écran.