Netflix franchit la barre des 100 millions d’abonnés

Un cap symbolique ! Netflix vient de franchir la barre des 100 millions d’abonnés, a annoncé le service américain de vidéo en ligne ce lundi. Une progression liée aux bons résultats du deuxième trimestre.

Plus d’abonnés à l’international qu’aux Etats-Unis

Le pari de Netflix est réussi. La plateforme revendiquait fin juin 103,95 millions d’abonnés exactement, soit une hausse de 5,2 millions en trois mois, alors qu’il n’en attendait que 3,2 millions de plus. Sur ces 5,2 millions de nouveaux abonnés, 4,14 millions viennent de l’international. La plateforme compte désormais légèrement plus d’abonnés à l’international (50,1 %) qu’aux Etats-Unis.

Le résultat d’une politique tournée vers l’Europe. « Depuis 2012, Netflix a investi plus d’1,75 milliard de dollars dans la production européenne (licences, programmes originaux et coproductions) », avait annoncé Reed Hasting, le patron de Netflix lors du « See What’s Next » en mars dernier. « Ce n’est qu’un début. Nous allons continuer à investir », assure-t-il.

Netflix espère que le « mouvement continuera

» au troisième trimestre et compte gagner 4,4 millions de fidèles, dont 3,7 millions à l’international.