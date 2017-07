«Game of Thrones». La saison 7 a déjà beaucoup beaucoup de morts (et beaucoup beaucoup de spoilers…)

Jon Snow s’appellera-t-il toujours Jon Snow à la fin de la saison 7 — HBO

Attention, cet article raconte par le menu l’intégralité de l’épisode 1 de la saison 7. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous voulez vous garder un peu de surprise, vous devriez vous arrêter là. Et lire un autre des merveilleux articles de ce site.

Cersei et Jaime Lannister (Lena Headay et Nikolaj Coster-Waldau) dans la saison 7 de «Game of Thrones». - HBO / Helen Sloan

« Ne devrions-nous pas commencer ? » L’unique ligne de dialogue de Daenerys sur ce premier épisode de Game of Thrones, saison 7, le clôt. L’arrivée de la jeune reine Targaryen sur l’île-citadelle de Dragonstone (Peyredragon, en français) fut très impressionnante.

Hiiiiiiii #WinterIsHere !!!! C'est parti pour un live-tweet de #GameOfThones e1s7 !!! Mais, en emojis... — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) July 17, 2017

Il reste pourtant comme un goût d’inachevé à ce premier épisode qui, comme prévu, fait un tour rapide des principaux personnages sans vraiment rentrer dans le vif de l’action. On a tout de même appris, çà et là, quelques trucs. Et surtout, on a assisté à une très réjouissante scène d’introduction…

Le Nord se souvient

Même si cela signifie que l’on doit dire définitivement adieu au personnage de Lady Stoneheart, la vengeance d’Arya sur les Frey est éclatante. La jeune assassine a empoissonné d’un coup d’un seul l’intégralité de la famille lors d’un banquet où elle s’est fait passer pour le vieux Walder, qu’elle avait égorgé en fin de saison 6.

👧🏻🍷🍷🍷💀💀💀💀😱 — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) July 17, 2017

Sa sentence au moment de révéler sa véritable identité à la seule survivante du massacre « Le Nord se souvient et l’Hiver est venu pour la famille Frey », avec le générique en enchaînement, nous a foutu les poils, avouons-le.

Oh, des géants !

Dans le Nord, Jon et Sansa s’asticote sur la question de la stratégie à adopter. Lyanna Mormont fait du Lyanna Mormont sur le mode « les fillettes savent se battre. Et… l’armée des morts a des géants-zombies. Oui, des géants-zombies. Brrrr…

📚💩🤢❤️💀🤓 — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) July 17, 2017

Au Sud, à Villevielle, Sam est un apprenti mestre zélé qui fait le larbin mais qui, au détour de pots de chambres et écuelles à récurer, trouve le temps de lire des bouquins. Il a ainsi trouvé un gisement de Verredragon, à Peyredragon, cette roche capable de tuer les marcheurs blancs. Il a aussi fait la connaissance, furtive, de Jorah Mormont. Enfin, de son bras malade surtout.

Euron reprend la main

Restent Cersei et Jaime qui s’ennuient à Port-Réal et passent leur temps à se disputer sur la possibilité ou non de gagner la guerre, et sur leurs enfants morts. Cersei a cru bon de faire venir La scène entre ces trois-là en salle du trône est assez réjouissante, surtout grâce à Euron qui trolle admirablement Jaime. Cersei reste impassible mais ça sent l’alliance de circonstance pour commencer la guerre.

A lundi prochain

Voilà, je crois qu’on n’oublie rien. Ha, si : le Limier a eu une révélation en regardant un feu : l’armée des morts arrive. Tu parles d’un scoop.

🔥 ❄️☠️☠️☠️❄️ — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) July 17, 2017

Et enfin, ultime spoiler : Ed Sheeran est un fantassin de l’armée Lannister. Et il chante toujours pareil.