VIDEO. «Game of Thrones». Spoilers, intrigues, piratage… Êtes-vous vraiment prêts pour cette saison 7 ?

SERIE L’événement série de l’été, c’est le lancement, dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17, de la septième et avant-dernière saison de «Game of Thrones»...

Daenerys ferait-elle (vraiment) une bonne reine ? — HBO

Même absente des dernières nominations aux Emmy Awards pour des raisons de calendrier, la série Game of Thrones marque encore et toujours l’année avec le lancement de sa nouvelle saison. Alors que, cette fois pour de bon, l’hiver est là (il a quand même passé six saisons à « venir »), la saison 7, plus courte (sept épisodes au lieu de dix), est diffusée au cœur de l’été, dimanche soir aux Etats-Unis et en simultané sur OCS en France (à 3 heures du matin, puis lundi soir).

Tant de questions

La série a grossi d’année en année jusqu’à devenir la championne incontestée en nombres de fans, téléspectateurs et impact sur la culture pop. Alors forcément, dès lundi matin, vous allez en entendre parler.

Reste à savoir si vous êtes prêts… Pendant 77 jours, 20 Minutes a posé une question quotidienne sur cette saison 7 tant attendue. Daenerys va-t-elle réussir sa conquête ? Va-t-on en savoir plus sur les origines de Jon Snow ? Lyanna Mormont sera-t-elle la star de cette saison ?

Certains lecteurs se sont fait remarquer par la finesse de leurs théories et analyses sur l’œuvre de George R.R. Martin. Parmi eux, Jean-Christophe, fan de la première heure des romans et séduit par la série, et Romain, qui a découvert Game of Thrones sur le tard mais s’est bien rattrapé depuis. Ces deux fans XXL nous expliquent comment bien se préparer à la diffusion de la saison 7.

Fuir les spoilers

« Dès lundi matin, il faudra être vigilant, prévient Romain. Le mieux est de se tenir éloigné des réseaux sociaux et de certains sites d’info qui spoile en titre, ou dont les internautes spoilent en commentaires. »

« Il ne faut pas en faire une montagne non plus, rétorque Jean-Christophe. Game of Thrones est une série suffisamment intéressante pour ne pas être gâchée par une ou deux révélations. De toute façon, il y a rarement un énorme twist au premier épisode. Même l’an dernier, avec Jon Snow, c’était quand même très attendu.

Suivre l’intrigue

« Même quand on suit très bien la série et qu’on a lu les romans, il y a des intrigues qu’on a un peu oubliées, ou des théories qui vont et qui viennent, confesse Jean-Christophe. Je lis pas mal de choses autour de la série depuis quelques semaines pour me remettre dans le bain. Mais le show est assez bien fait et plutôt didactique. On n’est pas complètement largué même si on a oublié ce qui se passe à Dorne ou où en est le Limier. »

« Le plaisir de Game of Thrones, c’est aussi de disserter sur les épisodes avec ses potes après la diffusion. Moi, je revois souvent chaque saison après coup, d’une traite, pour retisser les liens des intrigues. Mais sur le moment, je me laisse juste conduire par le récit. »

Se payer un abonnement ?

« J’ai regardé les cinq premières saisons en piratant, raconte Romain. Puis je me suis payé un abonnement OCS avec deux autres potes… C’est quand même plus confortable. Je ne veux donner de leçon à personne mais moi, je ne suis pas bilingue, j’ai besoin de bons sous-titres. »

« Il y a eu beaucoup de progrès dans l’offre légale depuis le lancement de la série, note Jean-Christophe. On peut acheter les épisodes un par un si on ne veut pas payer un abonnement complet à OCS. Et puis cette diffusion en simultané, c’est quand même génial, j’accepte de payer, même cher, pour ce service-là. »

Maintenant ou à la rentrée ?

« Le drame, c’est que je vais rater la diffusion des deux derniers épisodes parce que je serais à l’étranger fin août, se lamente Jean-Christophe. Ce sera ma petite consolation de retour de vacances. J’espère qu’il n’y aura pas un énorme suspense en fin d’épisode 5… »

« Moi, je vais la regarder épisode par épisode, explique Romain. Et pas seulement parce que je suis fan. Le binge watching, franchement, c’est so 2014. »

