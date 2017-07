Défi 77 x «Game of Thrones». J-1: Qui ne va PAS mourir dans les deux saisons à venir?

Le personnage de Ned Stark dans la première saison de "Game of Thrones". — Nick Briggs/AP/SIPA

ATTENTION : Si vous n’avez pas fini de regarder la saison 6 de Game of Thrones, cet article risque fort de vous gâcher les derniers épisodes avec des spoilers mortels.

Carpe Diem - HBO

Valar Morghulis, Alea Jacta Est, Let It Be… Et toutes ces sortes de choses. Voilà, on y est. Demain matin, avant l’aube (3 heures du matin sur OCS pour être précis), nous découvrirons enfin le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Voilà près de trois mois que chaque jour, 20 Minutes se pose une question très essentielle ou très accessoire, sur cette saison à venir.

Il est temps de se poser la seule question qui vaille à propos de cette série : qui va mourir ? Ou plutôt : qui peut mourir ?

>> « 20 Minutes » fait le décompte final avant le début de la saison 7 de « Game of Thrones »

La réponse est évidente : tout le monde. Alors, demandons-nous qui ne peut pas mourir ? Quels personnages les créateurs ne peuvent pas se permettre de dézinguer.

En couple ou en bière ?

Daenerys ? Héroïne absolue de cette saga, la jeune reine Targaryen est programmée scénaristiquement pour finir sur le trône de fer. Et c’est peut-être là sa plus grande faiblesse. Sa mort serait forcément l’un des climax de la série. Les créateurs du show peuvent-ils faire l’économie de cette mort spectaculaire ?

Défi 77 x «Game of Thrones». J-77: Où Daenerys va-t-elle débarquer ?

Jon Snow ? Alors déjà, son problème à lui, c’est qu’il ressuscite. Et puis son destin de bâtard devenu Lord Commandant de la Garde de Nuit puis Roi du Nord, en attendant mieux, sans doute, en font un personnage difficile à éliminer sans plomber définitivement le moral des fans. Un monde où Jon Snow meurt serait vraiment un monde de merde. Un monde à la Game of Thrones en somme…

Ad patres les Lannister ?

Tyrion ? Notre chouchou ne peut, ne doit pas mourir. Seul personnage positif pourvu d’humour, il est essentiel à la saga. S’il doit disparaître, ce sera un moment déchirant. Mais sur la fin de la saga, ce n’est pas inimaginable non plus.

Défi 77 x «Game of Thrones». J-75: Cersei sera-t-elle diagnostiquée psychopathe ou sociopathe ?

Cersei ? Sa mort annoncée est presque trop évidente. Haïe de tous et cible de toutes les armées du monde, on ne donne pas cher de sa peau. Et là encore, paradoxalement, c’est peut-être sa meilleure chance de survie. Quel formidable pied-de-nez ce serait si, finalement, c’était elle la grande gagnante du jeu des trônes, à la fin.

Et les deux survivants sont...

Il y a ensuite les personnages plus secondaires. Là encore, tous peuvent mourir sans que l’intrigue ne tombe dans une impasse. Arya ? Une assassine ne fait jamais de vieux os. Jaime ? Après avoir gagné en épaisseur en perdant sa main, il est devenu fade et mou ( en attendant qu’il tue Cersei ?). Tout le monde se fout des Greyjoy, des Tyrell ou des Sand. Sansa et Littlefinger, à moins d’une conspiration majuscule, ne servent plus à grand-chose. Brienne et Tormund peuvent nous offrir de beaux moments mais c’est encore en mourant qu’ils s’assureraient une scène d’anthologie. Même chose avec le Limier ou Davos.

Finalement il y a peu de personnages qui ne peuvent pas mourir. Nous en avons distingué deux. Bran d’abord. Les fans à la petite semaine se plaisent à penser qu’il ne sert à rien. Or, c’est sur sa capacité à voyager dans le temps par l’esprit que repose l’avenir du monde. S’il meurt, les marcheurs blancs l’emporteront. Pas sûr qu’une fin aussi radicale soit possible. Il en va de même avec l’autre personnage increvable de la série : Samwell Tarly. Parti devenir mestre à la Citadelle de Villevieille, il va y rencontrer un nouveau personnage essentiel, un mystérieux archimestre qui fera le lien entre Qyburn (le "mestre" de Cersei qui a fait revenir à la "vie" la Montagne) et Mélisandre. Par ailleurs, Sam va sans doute dénicher dans ses bouquins la solution pour tuer les marcheurs blancs.

D’après notre analyse, les deux personnages qui ne mourront pas sont un infirme et un obèse. Prends ça la société de la performance sportive.

>> Et vous, c’est quoi votre théorie ? Dites-nous vos rêves, vos espoirs, vos doutes, soit en commentaires soit à contribution@20minutes.fr avec « 77xGoT » en objet.

On gardera toutes vos remarques précieusement en attendant le 16 juillet 2017 et le début de la saison 7.