DEFI «20 Minutes» vous a concocté un programme de dingue, sous le signe de « Game of Thrones », pour vous occuper et être fin prêt pour le début de la saison 7 ce dimanche...

Samwell et Gilly bouquinent bien au chaud ans une bibliothèque de Villevieille (Game of Thrones) — HBO

Attention, cet article contient des spoilers de maboule sur la saison 7 de Game of Thrones ! Non, on déconne. En fait, comme tous les fans de la série du monde, on compte les heures avant la diffusion, dimanche sur HBO aux Etats-Unis, et en simultané dans la nuit de dimanche à lundi à 3h sur OCS. L’attente nous semble insoutenable et si on ne fait rien, les prochaines 72 heures qui nous séparent du générique vont à peu ressembler à ça…

Pour abréger le supplice, on vous a mitonné un petit programme dédié à la saga de George R.R. Martin, pour les trois jours qui viennent. Histoire de patienter sereinement.

Soirée du jeudi 13 juillet

23h On profite du bal des pompiers (et de ce moment de grâce où votre état d’ébriété vous permet d’être tout à la fois légèrement désinhibés, mais encore tout à fait cohérent) pour mener une enquête approfondie auprès des combattants du feu sur les flammes vertes fluorescentes du feu grégeois. Voici quelques suggestions pour entrer en matière : « Le feu grégeois est-il plus puissant que le napalm ? » « Qu’est-ce qui permet d’activer la combustion du produit ? » « Le feu grégeois est-il capable de souffler tout un bâtiment comme dans le final de la saison 6 ? »

2 h Comme tous les abonnés OCS le savent, pour inaugurer chaque début de saison d’une série HBO, l’intégralité des saisons précédentes est disponible sur OCS Go. On en profite pour mettre à l’épreuve les théories échafaudées avec les pompiers et on re-mate l’épisode 9 de la saison 2, celui de la Bataille de Néra, où le feu grégeois apparaît pour la première fois dans la série et qui sert à détruire la flotte de Stannis Baratheon qui assaillait alors Port-Réal.

Vendredi 14 juillet

8 h Vous avez, évidemment, oublié de supprimer votre réveil. Du coup, réveillé, mais encore dans les vapes, vous êtes tenté de regarder le défilé diffusé sur TF1, France 2 et BFMTV, à l’occasion duquel Emmanuel Macron a convié Donald Trump. Le chef de l’État français souhaite « tendre la main » au président américain pour le « ramener dans le cercle »…

C’est le moment idéal pour plancher sur une question qui nous taraude

>> Cersei ferait-elle une bonne reine, après tout ?

Ça marche aussi avec le chef de l’Etat américain... Et se rendormir jusqu’à midi.

12 h Il est temps de reprendre des forces et de se concocter un brunch façon Jon Snow et de plancher en cuisinant sur cette question existentielle :

>> Arya va-t-elle ouvrir une échoppe de tourtes à la viande ?

14 h 15 Que serait un 14 juillet sans glander un peu devant une étape du Tour de France, et résoudre l’énigme suivante

>> Où se trouve la France sur la carte de Westeros

15 h Il est temps de s’activer ! On prend son premier cours de Targaryen en ligne !

>>Apprenez la langue disparue des Targaryen en ligne

16 h Il est l’heure de s’aérer. On se pose tranquillou sur sa terrasse, son jardin ou dans un parc et on profite de ce moment de calme et de détente pour méditer sur la fin de Game of Thrones.

>> La fin approche mais... Comment ça va se passer d’un point de vue moral tout ça?

>> Aurons-nous droit à une fin heureuse ?

17 h On appelle ses amis qui n’ont pas filé en week-end et on s’organise une petite soirée visionnage de la saison 6 de Game of Thrones, histoire d’être bien à jour pour dimanche.

18 h On mitonne un poulet au miel accompagné de vin épicé, des mets très appréciés à Westeros.

19 h Arrivée des convives. Apéro à base de purée de pois chiche de Dorne et on disserte au choix sur :

>> Qui sera la réincarnation du héros légendaire Azor Ahai?

Olenna Tyrell a-t-elle encore des épines?

21h Festin avec les copains autour d’un destin : Bran mérite-t-il ou pas d’être dans cette saison 7 ?

22 h Visionnage avec les copains des quatre premiers épisodes de la saison 6.

2 h Dernier digeo et discussions improbables sur Mélisandre ressuscitera-t-elle quelqu’un d’autre ? Et Euron Greyjoy a-t-il une grosse trompette ?

Samedi 15 juillet

11h On a enfin réussi à faire sa grasse matinée. On se réveille doucement avec un lait de pavot.

13h On file en librairie pour s’offrir le livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres de Marianne Chaillan (Le Passeur éditeur, 9,90 euros).

14 h Direction le parc, le lac ou le jardin pour lire le bouquin et avoir des éléments afin de répondre aux questions philosophiques suivantes

>> Une religion va-t-elle triompher à la fin?

18 h Retour à la maison et visionnage des épisodes 4 à 8 de la saison 6 en dégustant une tarte aux oignons et aux fromages, qui serait la fameuse tarte sortie des cuisines d’Hot Pie.

22 h Au dodo, demain, c’est le grand jour et il faut se lever tôt !

Dimanche 16 juillet

7 h Réveil. Pour être debout à 3h du mat’, plusieurs options s’offrent à vous. La plus audacieuse consiste à ne pas dormir jusqu’à la fin de l’épisode, la plus sage est de vous coucher tôt et de se lever au dernier moment pour être à l’heure devant votre écran.

8 h Il ne fait pas encore trop chaud ! On en profite pour se décrasser et faire un petit jogging en écoutant le dernier Ed Sheraan, qui compte parmi ses fans l’actrice Maisie Williams, l’interprète d’Arya Stark, et qui a décroché un rôle, précisément pour cette raison, dans la saison 7.

9 h On a les crocs et on avale un petit-déjeuner de Winterfell. Un peu copieux, mais bien mérité après l’effort.

10 h Second cours de Targaryen en ligne, il ne faut pas perdre vos acquis !

11 h On vérifie son matériel pour la diffusion du premier volet de la septième saison.

12 h Recherche d’un cours de tir à l’arc ouvert le dimanche, à proximité de votre domicile.

13 h Barbecue chez des amis qui ont le bon goût d'avoir lu les romans de George R.R. Martin, on peut donc aborder les problématiques suivantes :

>> Va-t-on revoir Nymeria, la louve d’Arya ?

>> Fera-t-on connaissance avec Griff le jeune ?

>> Lady Stoneheart nous brisera-t-elle le cœur ?

14 h Initiation au tir à l’arc pour viser aussi bien que Lord Bolton

17 h Retour à la maison et préparation du lemon cake de Sansa Stark.

18 h Visionnage des deux derniers épisodes de la saison 6 et programmation du réveil à 2h50

20 h Dîner léger et au lit !

3 h Hourra ! On mate le premier de la saison 7 en grignotant un morceau du lemon cake. Et on ne s'endort pas.