Défi 77 x «Game of Thrones». J-2: Sommes-nous dans un monde à la «Planète des singes»?

ATTENTION : Si vous n’avez pas fini de regarder la saison 6 de Game of Thrones, cet article risque fort de vous gâcher les derniers épisodes avec des spoilers dystopiques.

Ohlala, plus que deux jours (et un dodo) à attendre avant de retrouver Daenerys, Tyrion, Jon, Arya et les autres pour la saison 7 de Game of Thrones. Tout à notre excitation et à nos multiples interrogations sur la saga, on aura presque oublié que tout ça, c’est pour de faux. Oui, mais à quel point ?

Une théorie, alimentée par George R.R. Martin, avance que le monde de la saga est inspiré par notre monde à nous. Les cités libres d’Essos, comme Braavos, seraient des jumelles des cités médiévales italiennes. On trouve d’autres correspondances entre la géographie de Westeros et celle de l’Europe médiévale. Mieux, l’intrigue des luttes entre Stark, Lannister et autres Barathéon serait inspirée par des dynasties médiévales. Les odieux Frey seraient la version romancée des rois français…

Un cataclysme et des mutations

A partir de là, imaginons. Imaginons que le monde de Game of Thrones ne soient pas qu’une version imaginaire de notre monde mais… son avenir. Un peu comme dans La planète des singes où la planète que parcourt le héros au milieu de singes parlants se révèle en réalité la Terre du futur. Westeros pourrait être l’Amérique dans plusieurs siècles alors qu’Europe, Afrique et Asie auraient fusionné en un seul continent, Essos. Tout cela aurait été causé par un cataclysme qui aurait replongé la planète dans une sorte de moyen-âge permanent.

Sur Reddit, on trouve différentes théories allant dans le sens d’une connexion entre notre monde bien réel et celui de Game of Thrones. Certains voient un lien entre nos progrès scientifiques et l’existence des dragons et géants. D’autres pensent que les enfants de la forêt, premiers êtres ayant habité Westeros avant l’arrivée des Andals (les hommes tels que l’on les connaît dans Game of Thrones) sont une version futuriste de l’humanité ayant mutée pour s’adapter aux bouleversements climatiques.

Mais le point commun principal reste la cupidité et la stupidité notoires des humains de Westeros et de notre monde à nous.

On gardera toutes vos remarques précieusement en attendant le 16 juillet 2017 et le début de la saison 7.