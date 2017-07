Tourisme en série: Partir en vacances sur les traces de «Game of Thrones»

Envie d'évasion? Partez sur les lieux de tournage de la série « Game of Thrones ». — HBO

Et si vous partiez à la découverte de Westeros et d’Essos ? Alors que la saison 7 de Game of Thrones démarre ce dimanche sur HBO et en simultané, dans la nuit de dimanche à lundi à 3h sur OCS, complétez votre culture avec un pèlerinage des lieux de tournage. La saga de HBO est devenue, au fil des saisons, un véritable levier de développement pour le tourisme dans plusieurs villes d'Europe. Une odyssée qui vous conduira en Islande, en Irlande du Nord, en Croatie, à Malte ou encore au Maroc.

De l’autre côté du Mur, en Islande

Les étranges et somptueux paysages islandais servent de décor aux scènes tournées au-delà de Châteaunoir et du Mur. Winter is coming et la région habitée par le Peuple libre, appelés « sauvageons » au sud du Mur, et les redoutés Marcheurs blancs, vous enchantera à condition de supporter le froid.

Un paysage surréaliste du parc national de parc national de Thingvellir en Islande. - Thomas Heaton / Rex Fea/REX/SIPA

Au parc national de Thingvellir, vous vagabonderez sur les traces des Marcheurs blancs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Thingvellir a également servi de sentier lorsque les « sauvageons » se sont rendus dans le nord, vers le Mur.

Dans la vallée de Thjorsárdalur, un paisible village agricole a été attaqué par les Sauvageons dirigés par Tormund et les Thenn cannibales.

Le glacier Svínafellsjökull, au sein du parc national Skaftafell, à environ 200 km de Reykjavik, ainsi que les glaciers Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire d'Islande, et Höfðabrekkuheiði ont aussi accueilli les équipes de tournage.

Faites un arrêt dans les ruines de Dimmuborgir, l’endroit où Mance Rayder a installé son camp dans la saison 3. Sur les rives du lac Mývatn, revivez l’histoire d’amour entre Jon Snow et d’Ygritte pendant la saison 3. A proximité, dans la crevasse de Grjótagjá, Jon Snow a perdu sa virginité. A cause de la vapeur, les scènes à l’intérieur de la cavité ont été filmées dans une grotte écossaise. Tout proche, en direction d'Akureyri, halte aux chutes de Godafoss. Ce mur d'eau de 12 m de hauteur, très visité, apparaît aussi dans Game of Thrones.

Le tour opérateur Iceland Travel organise un circuit de cinq jours, baptisé « Beyond the Wall », sur le thème de la série.

Viator propose des excursions d’une journée au départ de Reykjavik vers les lieux de tournage de Game of Thrones à la découverte des bains naturels de Mývatn ou sur sur les pas des Marcheurs Blancs au parc national de Thingvellir et dans la vallée du Thjorsárdalur.

A Winterfell, en Irlande du Nord

L’Irlande du Nord sert de décor à Winterfell, le royaume du Nord, ainsi qu’à quelques autres endroits pas vraiment ensoleillé de Westeros.

Castle Ward, un domaine dans les environs de Downpatrick, a servi de demeure à la famille Stark, bien avant qu’elle ne soit prise d’assaut par Theon et occupée par les Bolton. Le château d’Audley et la forêt qui l’entoure a servi aux batailles de la première saison.

A 35 minutes au nord de Belfast, les ruines de Magheramorne Quarry ont servi de décor pour la bataille de Hardhome.

L'allée de hêtres (« Dark Hedges ») de Ballymoney vous rappelera la Route-Royale, l’un des chemins les plus dangereux du royaume.

L'allée de hêtres (« Dark Hedges ») de Ballymoney en Irlande. - Peter Morrison/AP/SIPA

Dans les grottes de Cushendun, dans le comté d’Antrim, a été la scène où Mélisandre donne naissance à l’ombre qui va tuer Renly.

La plage Downhill Strand, surplombée par le temple de Mussenden, est un lieu que Stannis Baratheon et Mélisandre ont beaucoup arpenté.

Le comté d’Antrim et le port miniature de Ballintoy abritent Pyke, la capitale des Iles de fer, le fief de la maison Greyjoy.

Le village de Corbet, près de Banbridge dans le comté de Down était l’un des rares nouveaux lieux de tournage de la saison 6 sur l’île d’Emeraude, il jouera un grand rôle dans la saison 7.

Update #GameOfThrones location at Corbet, Banbridge,Ireland. Filming finally underway this week! Large cranes with lights on scene #Riverrun — Irish Thrones (@IrishThrones) September 8, 2016

Les lieux de tournage en Irlande du Nord sont si nombreux qu’ils sont répertoriés sur le par un compte dédié sur Twitter, Irish Thrones. L’office du tourisme irlandais a créé une route Game of Thrones qui les répertorient, soit un itinéraire de 400 km au départ de Belfast, ainsi que deux tours guidés, l’un baptisé « Winterfell Southern Tour », l’autre « Westeros Tour »

A la table des Dothrakis, sur l’île de Malte

Malte figure Port-Réal dans la première saison de la série de HBO, notamment son ancienne capitale de l’île, Mdina. L’entrée de la ville correspond à celle de Port-Réal. Square Mesquita abrite la maison de plaisir de LittleFinger. Fort Ricasoli figure la porte du Dragon Rouge. Le palais Saint-Antoine a accueilli le trône de fer au temps de Robert Baratheon. Le pont Mdina, la Piazza Mesquita et le Palais Verdala rappeleront quelques scènes aux fans de la première heure.

Ned Stark s’est fait couper la tête sous les yeux de ses filles à Fort Manoel, sur l’ile Manoel au nord de La Valette, un lieu pour l’instant fermé au public.

Les appartements de la Main du Roi du temps de Ned Stark se situent au monastère St Dominique à Rabat

Les rues de La Valette sembleront familières aux fans de la première heure, de nombreuses scènes y ont été tournées.

Le Fort Saint-Ange à Malte. - MARY EVANS/SIPA

Le Fort Saint-Ange, en cours de restauration dans la commune de Birgu, a permis à Arya, lors du 5e épisode Le Loup et le Lion, de surprendre une conversation secrète à propos d’une attaque contre les Dothrakis.

La baie de Dwejra, sur l’île de Gozo, a servi de cadre au mariage entre Daenerys Khaleesi et Khal Drogo, ainsi qu’au festin des Dothrakis. La fenêtre d’Azur (Azure Windows), une arche naturelle calcaire, qu’on aperçoit dans la série en arrière plan, s’est effondrée à la suite d’une grosse tempête le 8 mars 2017. Comme ailleurs en Europe, les tour operator proposent des circuits spécial Game of Thrones à Malte.

Ballade à Port-Réal, la capitale des Sept royaumes en Croatie

Depuis la saison 2, Port-Réal, le fief de la maison Lannister, a déménagé en Croatie, plus précisément dans la vieille ville de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial par l'Unesco, et sur l’île de Lokrum.

Les remparts de la vieille ville de Dubrovnik en Croatie. - John Lawrence/Shutterst/SIPA

Dubrovnik présentait l’avantage, à la différence de Mdina sur l’île de Malte, d’être une citée forteresse située sur la côte, à l’instar de la capitale des Sept Royaumes. La côte a servi de décor pour la légendaire bataille de Néra, le Fort Lovrijenac est devenu le nouveau Donjon Rouge, les noces rouges se sont déroulées au Parc Gradac de Dubrovnik, la marche de pénitence de Cersei a été tournée dans la longue rue Stradun, artère qui relie la cathédrale de Dubrovnik au Palais Sponza.

Les magnifiques jardins de Port-Réal dans la saison 3 ne sont autres que l’arboretum de Trsteno, à 18 km de Dubrovnik.

La ville de Qarth correspond à l’île de Lokrum, à 10 minutes de Dubrovnik, où la Tour Minceta représente l’extérieur de la maison des Nonmourants. Les portes de Qarth ont été construites à Dubac Quarry près de Dubrovnik.

Meeren et Bravos ont été filmés à Sibenik et Split, autre pépite classée par l'Unesco. Depuis que la forteresse du village de Klis (à 10 km de Split) a servi de demeure à Daenerys Targaryen à Meeren, elle connait une fréquentation de + 579% en 2015/2016, selon un rapport publié en fin de saison par Trip Advisor.

Les forteresses de Minceta, Bokar ou Lovrijena sont devenues les demeures des Lannister. Les ports de Novigrad et de Baska Voda ont aussi prêté leur photogénie au show de HBO.

Sans surprise, l’agence locale Viator propose une ballade découverte de 4 heures des lieux de tournage à Dubrovnik, mais aussi un circuit de 4 jours.

Les remparts d’Aspator, au Maroc

La scène où le spectateur découvre pour la première fois le personnage de Daenerys Targaryen a été tournée à Ouarzazate, qui est censée, dans la première saison, représenter la cite libre de Pentos.

La ville d’Essaouira, le port du sud du royaume du Maroc, classée au patrimoine mondial par l'Unesco, est devenue Astapor dans la série, la citée où la jeune Khaleesi prend la tête d’une armée d’esclaves et de dragons.

Le ksar d’Aït Benhaddou au Maroc. - SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Le ksar d’Aït Benhaddou, inscrite également au patrimoine mondial de l’Unesco, a servi de décor pour la ville jaune, Yunkaï, pillée par la Mère des Dragons.

Le domaine de la maison Martell, en Espagne

L’Espagne est apparue dans la saison 5 et a joué un rôle essentiel dans la saison 6 de Game of Thrones. Séville, c’est Dorne. La tentative de Jaime et Bronn de faire évader Myrcella dans les jardins d’eau de Dorne a été tournée à l’Alcazar.

Les scènes de combats dans la fosse et l’envol du premier dragon de Daenerys vers la fin de la saison 5 à Meereen ont été filmées dans l’arène d’Osuna, en périphérie de Séville.

Le château de Zafra, situé dans la province espagnole de Guadalajara, représente la Tour de la Joie, située dans les livres dans les Montagnes Rouges de Dorne. En un an, la fréquentation de cette construction du XIIe siècle a augmenté de 488% !

Almeria en Andalousie a servi de décor à la capitale des Dothrakis et à la demeure du Dosh Khaleen, la cité de Vaes Dothrak.

L'alcazar d'Almeria en Espagne. - Marco Simoni/REX/REX/SIPA

Le désert des Bardenas Reales a été utilisé pour la mer Dothraki, Gérone pour Bravos, Besalú pour Hautjardin.

La forteresse de la Maison Tarly, la demeure de la famille de Sam, se situe au château de Santa Florentina à Barcelone.

L’Espagne tiendra une place importante dans la saison 7, puisque des scènes ont été tournées à à Cáceres (une ville de l'Ouest de l'Espagne, dans la communauté autonome d'Estrémadure), à Malpartida (dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure), au château de Almodóvar del Río (dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie, un château qui pourrait correspondre à Highgarden, où un conflit devrait éclater entre les Tyrell et les Lannister) et à San Juan de Gaztelugatxe (une petite île sur la côte de Biscaye appartenant à la ville de Bermeo, dans la Communauté autonome basque).

Nul doute que les ballades Game Of Thrones et les circuits organisés autour de la série vont encore fleurir.