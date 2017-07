Défi 77 x «Game of Thrones». J-6: Cersei ferait-elle une bonne reine, après tout ?

Les troubadours de Braavos misent sur l'extrême popularité de Cersei (?!?) dans leur pièce de théâtre (Game of Thrones) — HBO

ATTENTION : Si vous n’avez pas fini de regarder la saison 6 de Game of Thrones, cet article risque fort de vous gâcher les derniers épisodes avec des spoilers sans scrupule.

Cersei a un nouveau jouet et n'est pas prêteuse - HBO

Depuis le début de la série, on a vu défiler trois rois. Le premier a succombé à un accident de chasse (et à un excès de vin), le second a été empoisonné le jour de ses noces (par sa belle-famille), le troisième s’est suicidé après la mort de sa femme ( assassinée par sa mère)… Les Atrides, à côté, c’est la famille de Peppa Pig. Et voilà comment on se retrouve avec Cersei, reine autoproclamée, sur le Trône de Fer. Soit l’un des personnages les plus détestés de la saga.

Son dernier fait d’armes consiste à avoir fait sauter la moitié de la ville de Port-Réal pour se venger du religieux fanatique qui l’avait fait enlever et réclamait son procès pour luxure. Au passage, elle s’est aussi débarrassée des Tyrell, encombrants alliés, et d’une partie de la noblesse bigote qui lui chiait dans les bottes (rapport au fait qu’elle couche avec son frère). En bref, elle a tué tout un tas d’innocents pour arranger ses affaires perso.

C’est pas bien, Cersei. Sérieux, c’est pas bien. Même si la scène de l’explosion du Grand Septuaire claquait bien la classe à l’écran, c’est pas bien.

Pourquoi déteste-t-on Cersei ?

Incestueuse et adultère ? Oui, mais vraiment amoureuse par ailleurs. C’est assez rare dans le monde de Game of Thrones. Manipulatrice et violente ? Certes, mais toujours pour protéger ses enfants, une cause plutôt noble donc. Cynique et sans états d’âme ? C’est vrai. Mais ces défauts ne sont-ils pas les qualités des grands souverains ? Du moins dans un monde qui est loin de faire connaissance avec la démocratie.

Maintenant débarrassée de son père Tywin et de son frère Tyrion, et des anciens membres du conseil, Cersei a les rênes. Sa soif de vengeance, et le probable débarquement de hordes dothrakis, vont la pousser à continuer une politique sanguinaire. Mais si elle gagnait ? Si Daenerys perdait la partie, si Jon mourrait (encore) en se sacrifiant pour arrêter les marcheurs blancs, si chacun de ses ennemis finissait par s'autodétruire.

Cersei au pouvoir dans un royaume pacifié, ça donnerait quoi ? Un passage étonnant de la saison 6, avec Arya à Braavos, nous a montré que Cersei y était plutôt populaire, vue comme une reine douce et une mère aimante. Alors, ok, à Port-Réal, ce n'est pas la même limonade. Mais on a déjà vu des retournements d'opinion plus spectaculaires.

Cersei a appris de ses erreurs (pour mémoire, c'est elle qui a favorisé l'élection du Grand Moineau et qui a armé ses moines). Veuve et orpheline de ses enfants, pour la défense desquels elle a commis ses pires atrocités, Cersei pourrait très bien se consacrer à faire le bien. Après tout, Dark Vador devient gentil à la (toute) fin.

On gardera toutes vos remarques précieusement en attendant le 16 juillet 2017 et le début de la saison 7.