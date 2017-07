Défi 77 x «Game of Thrones». J-7: La fin approche mais... Comment ça va se passer d’un point de vue moral tout ça?

Cersei Lannister, première du nom, sera-t-elle encore reine à la fin de Game of Thrones — HBO

ATTENTION : Si vous n’avez pas fini de regarder la saison 6 de Game of Thrones, cet article risque fort de vous gâcher les derniers épisodes avec des spoilers immoraux.

Jon Snow dans - Mercury Caters Sipa

On est le lundi 10 juillet. La semaine prochaine à la même heure, on aura tous vu le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. On sera donc soit très heureux, soit très déçus (ou plus probablement quelque part entre les deux), et épuisés, rapport à la diffusion au milieu de la nuit sur OCS de cet épisode. Il sera alors l'heure de se poser les vraies questions.

Il ne reste plus que deux saisons, quinze épisodes avant le dénouement de la saga. Alors forcément, on commence à sacrément cogiter. Il y a une foultitude de questions à régler. Mais si l’on fait fi des intrigues variées pour prendre un peu de hauteur morale, on peut se demander quel genre de fin pourrait nous satisfaire sur un plan éthique.

>> « 20 Minutes » fait le décompte final avant le début de la saison 7 de « Game of Thrones »

Les fans attendent ainsi beaucoup de la rencontre entre Danerys et Jon Snow, osant même rêver d’une histoire d’amour et d’un beau mariage qui réunirait un peu les différentes dynasties sur le Trône de Fer. Et c’est tout naturel, Que ce soit Jon quand il était Lord Commandant de la Garde de Nuit, ou Daenerys à la tête de Mereen, ils sont les seuls dirigeants à avoir un tant soit peu de sens commun et de compassion.

Bonjour Tatie, on fait des bébés ?

Le hic, c’est que Jon serait une sorte de neveu de Daenerys. Si l’on en croit la théorie la plus en vogue sur son origine, Jon est le fils de Lyanna Stark, sœur de Ned, et Rhaegar Targaryen, grand frère de Daenerys. Alors : oui les Targaryen se marient entre frères et sœurs dans la saga. MAIS : dans la vraie vie du vrai monde, c’est quand même tabou.

D’ailleurs, d’un point de vue de la morale politique, souhaite-on vraiment la victoire d’une descendante d’un roi taré qui a mis le monde à feu et à sang. Jon Snow était un possible roi séduisant en tant que bâtard. Mais en tant que Targaryen, son couronnement serait un retour à un ordre dynastique qui, grosso modo, a montré ses limites (mot-dièse euphémisme). Sans compter leur sens de l’honneur un peu barbant.

Tous des salauds, mais y a pire

Du coup, une victoire finale du couple frère-soeur Lannister serait vraiment très immorale. D’abord parce qu’ils sont frère et cœur, ok, mais surtout parce qu’ils représentent le pire de l’oligarchie et de la finance imposées, qu’ils doivent leur position à leur richesse familiale, qu’ils sont arrivés là par des coups d’état violents, qu’ils ont précipités le pays dans une guerre atroce pour cacher leurs coucheries…

La seule façon de se sortir de tout cela par le haut serait une alliance sacrée des hommes contre les marcheurs blancs au travers de laquelle les pires ordures de Westeros (oui, on parle de toi, Cersei) pourraient absoudre leurs pêchés. A partir de là, il faudra imaginer une répartition du pouvoir qui favorise les rares héros vaguement positifs de la saga.

Un ivrogne sur le trône

Et là, bien sûr, on sort Tyrion de notre chapeau. Il est malin, honnête et profondément humain. Coureur mais étrangement féministe, ivrogne mais souvent lucide, cynique mais ouvert à la contradiction, Tyrion est le personnage le plus intéressant (et drôle) de la saga. Il a même en lui quelques restes des valeurs de l’ancien monde comme, par exemple, l’amour de la famille. Même s’il a tué son père…

Les créateurs de la série oseront-ils aller au bout de la logique, et de la morale, de l’histoire en couronnant Tyrion ?

>> Et vous, c’est quoi votre théorie ? Dites-nous vos rêves, vos espoirs, vos doutes, soit en commentaires soit à contribution@20minutes.fr avec « 77xGoT » en objet.

On gardera toutes vos remarques précieusement en attendant le 16 juillet 2017 et le début de la saison 7.