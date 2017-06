Nathalie Baye et Maïwenn dans «Nox», une série Canal+

Nathalie Baye (à gauche) et Maïwenn (à droite), montage — Sipa

Maïwenn et Nathalie Baye vont interpréter une mère et une fille dans Nox (le titre n’est pas définitif), une série criminelle, imaginée par Canal +, qui se déroule à Paris. Mabrouk El Mechri, à qui l’on doit notamment JCVD (2008) ou Maison close, sera à la réalisation, annonce Variety. Nathalie Baye campera une ancienne flic à la retraite, mise sur la touche à cause d’une sa personnalité un peu trop rebelle. Elle est contrainte de remettre le costume lorsque sa fille, également policière, disparaît dans les souterrains de Paris. Malik Zidi fait également partie du casting.

>> A lire aussi : «Il n'y a rien d'autobiographique dans "Mon roi", comme dans mes autres films», insiste Maïwenn

Le tournage prévu le 10 juillet

Nox a été créé par Fred Cavayé (Point Blank, Radin), Quoc Dang Tran (Kaboul Kitchen) et Jérôme Fansten (Amnêsia). Tran a écrit la série, dont le tournage débutera le 10 juillet.

>> A lire aussi : « Dix pour cent » a tous les atouts pour devenir le prochain succès français à l’export

Nathalie Baye ne découvre pas le monde des séries. Elle avait fait une apparition (dans son propre rôle) dans Dix pour cent et elle incarnait une candidate à la présidentielle dans Les Hommes de l’ombre sur France 2. De son côté, Maïwen avait fait une très brève apparition dans Caméra Café.