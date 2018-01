VIDEO. Super-fusée: Space X se rapproche un peu plus de Mars

Test d'allumage statique des moteurs de la nouvelle fusée Falcon Heavy de la société Space X. Cape Canaveral aux États-Unis, le 24 ajnvier 2018 — AP/SIPA

La société américaine SpaceX a effectué mercredi en Floride, après de nombreux reports, le premier test d’allumage statique des moteurs de sa nouvelle fusée Falcon Heavy, ouvrant ainsi la voie à un lancement très prochainement.

Le lanceur, doté de 27 moteurs produisant davantage de poussée que vingt-huit Boeing 747, est considéré comme la fusée la plus puissante au monde actuellement et a été conçu pour transporter des astronautes et des équipements lors de missions vers la Lune et Mars.

Attention car la concurrence n'est pas loin. La NASA et Blue Origin travaillent également sur de nouveaux modèles de lanceur. Mais Space X a déjà la réponse : Big Falcon Rocket ! Une super-fusée produisant une poussée équivalente à 75 Boeing 747 !

Alors, qui aura la plus grosse ?