Jupiter a rendez-vous avec Vénus ce lundi matin avant le lever du soleil

A vos télescopes ! Ce lundi matin, à l’aube, les planètes Jupiter et Vénus seront très proches l’une de l’autre dans le ciel. Un spectacle céleste qui sera aisément visible à l’œil nu, si vous regardez vers l’est vers 7 heures du matin.

Les deux planètes les plus brillantes du système solaire, qui se rapprochent depuis plusieurs jours, se frôleront à moins de 0,3° d’écart. Il s’agit d’un effet d’optique car Vénus se trouve en fait à 245 millions de kilomètres de la Terre, alors que Jupiter se situe à plus de 950 millions de kilomètres.

