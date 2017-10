Un astéroïde de la taille d’une maison passera très près de la Terre ce jeudi

Il mesure entre 15 et 30 mètres. L’astéroïde baptisé 2012 TC4 va passer ce jeudi à moins de 44.000 kilomètres de notre planète. De la taille d’une grosse maison, il ne représente aucun danger, y compris pour les satellites.

Mais son passage sera l’occasion d’un exercice test autour de ce type d’objet céleste potentiellement menaçant pour la planète.

« Cette fois-ci, ce n’est pas un cas préoccupant mais nous allons en profiter pour nous entraîner. Le jour où arrivera un objet dangereux, nous aurons répété », indique Detlef Koschny, codirecteur du segment objets géocroiseurs de l’Agence spatiale européenne (ESA).

L’exercice est coordonné par l’université du Maryland (Etats-Unis), avec la participation notamment de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne (ESA). Plusieurs observatoires dans le monde vont braquer leurs télescopes sur l’astéroïde alors qu’il s’approchera de la Terre. Ils enverront leurs informations à des centres gérant les situations d’urgence afin de vérifier si les données sont claires et bien comprises ou s’il faut améliorer la procédure.

In Jul & Aug, astronomers from #ESA & @ESO spotted #asteroid #2012TC4 - it'll pass Earth 12.10 at abt 44000km #neo https://t.co/oggb3WY5m4 pic.twitter.com/sy5lb4QTd4