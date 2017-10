La Nasa en appelle aux internautes pour identifier des photos prises depuis l’ISS

La Terre vue de la Station spatiale internationale (ISS), le 3 juin 2015. — S. Cristoforetti/ESA/NASA/SIPA

Seriez-vous capable de reconnaître votre ville ou votre région à 400 km d’altitude ? Un « oui » franc à cette question enlèverait une épine du pied à laNasa, bien embêtée avec ses quelque 1,5 million de photographies prises par des astronautes depuis la Station spatiale internationale (ISS) en attente d’être archivées. Dont celles de l’astronaute français Thomas Pesquet qui, tout au long de ses six mois dans l’espace, occupait une bonne partie de son temps libre à inonder les réseaux sociaux de ses clichés.

Mettre de l’ordre dans ses archives

Du coup, pour mettre de l’ordre dans ses archives, la Nasa lance un véritable jeu de piste sur la toile. Via Cosmoquest, une plateforme internet dédiée aux sciences, les internautes du monde entier sont invités à analyser les images capturées depuis l’espace.

Vous êtes d’abord convié à identifier les caractéristiques géographiques des clichés (naturelles ou humaines) et ensuite à déterminer l’emplacement de la photo sur la Terre, détaille Science Post. Cosmoquest propose tout d’abord de vous entraîner via son tutoriel en ligne avant de vraiment vous lancer dans l’aventure.

Des photographies précieuses pour comprendre de la Terre

La mission est d’importance, précise dans un communiqué de presse le Dr Pamela L. Gay, de l’Astronomical Society of Pacific, impliqué dans ce projet participatif. « Ces photos d’astronautes sont non seulement superbes, mais elles peuvent aussi servir à étudier notre planète Terre et ses changements, participe-t-elle. Des éruptions volcaniques aux inondations saisonnières, ces images documentent les changements progressifs qui se produisent dans nos paysages. Nous devons faire en sorte que ces photos puissent être traitées, ce qui nécessite de prendre le temps pour les trier, les analyser, les étiqueter. » Et avec une base d’1,5 million de photographies, les scientifiques de la Nasa peuvent remplir seuls cette mission. A vous de jouer donc.

Ce n’est pas la première fois que l’agence spatiale américaine met à contribution les internautes. Le 10 août dernier, la Nasa appelait ainsià imaginer un message de 60 caractères à la la sonde Voyager 1, à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, pour célébrer son 40e anniversaire.