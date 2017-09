11h : La Nasa et l’Agence spatiale européenne démarrent leur live

Bonjour à tous. Le grand plongeon de la sonde Cassini approche à grand pas. La restransmission en direct de l’événement, point final d’une mission spatiale qui aura duré vingt ans, est assurée à la fois par l’Agence spatiale européenne (ici) mais aussi la Nasa, sur le site Nasa TV. L'agence spatiale américaine est aussi très active sur le compte Twitter dédié à la mission.

Are you ready to take the plunge? Tomorrow, @CassiniSaturn will complete a remarkable mission studying Saturn. Info: https://t.co/aXw45GFrsk pic.twitter.com/T80uSdtwKM