VIDEO. Comment suivre le grand plongeon de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne vendredi

Vue d'artiste de la sonde Cassini au-dessus de Saturne. — NASA

C’est la fin d’une épopée scientifique sans précédent. Le bouquet final d’un feu d’artifice cosmique qui a révolutionné la science planétaire, révélant notamment que la lune Encelade possède sans doute tous les ingrédients nécessaires à la vie. Pour éviter qu’elle ne contamine un satellite de Saturne avec des microbes, la sonde Cassini, lancée il y a 20 ans, va plonger dans l’atmosphère de la géante gazeuse vendredi à 13h54 et se désintégrer en poussière d’étoile. Jusqu’au dernier moment, elle devrait, si tout va bien, transmettre de précieuses données aux chercheurs du monde entier. Voici notre guide pour ne rien rater de ce grand « finale ».

Le programme des festivités (en heure de Paris)

Le programme du grand plongeon de la sonde Cassini. pic.twitter.com/ReAK7Hyy9F — Philippe Berry (@ptiberry) September 13, 2017

Jeudi, 21h58 : la sonde devrait prendre sa dernière photo de Saturne. La transmission des données commencera à 23h45, et comme les ondes radio mettent 83 minutes pour arriver jusqu’à la Terre, la Nasa les recevra à partir de 1h08 du matin vendredi.

Vendredi, 10h37 : dernière manœuvre d'ajustement des antennes.

Vendredi, 13h54 : Cassini entre dans l'atmosphère de Saturne à 113.000 km/h.

Cassini entre dans l’atmosphère de Saturne à 113.000 km/h. Vendredi, 13h55 : perte du signal radio. Dans les 30 secondes, Cassini va commencer à brûler comme un météoroïde et à se disloquer. En environ deux minutes, les débris devraient complètement se consumer dans l’atmosphère de Saturne.

Où suivre l’événement ?

Non, il n’y aura pas de live-streaming vidéo de la descente. D’abord car le débit de la transmission est bien trop lent. Et surtout car les chercheurs préfèrent privilégier le transfert de données sur l’atmosphère de la planète. Néanmoins, la Nasa proposera deux directs depuis son centre spatial de Goddard :

Jeudi, 12h00 : interview des scientifiques de la mission

interview des scientifiques de la mission Vendredi, 13h00 : fin de la mission en direct, avec retransmission des dernières photos et puis surtout la grosse émotion de tous ceux qui ont consacré 20 ans de leur vie à Cassini.

Tout sera diffusé sur le site Nasa TV et sur Ustream.

Les images non-traitées (et donc floues) apparaîtront au fur et à mesure dans la section « raw images » et sur Twitter.