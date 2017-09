ISS: L'astronaute Peggy Whitson est de retour sur Terre, avec plusieurs records

Elle a battu le record de son pays pour le temps passé dans l'espace. Après une mission de 288 jours, l'astronaute de la NASA Peggy Whitson a effectué dimanche son retour sur Terre depuis la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'un vaisseau Soyouz avec un collègue américain et un russe.

Des images de la chaîne TV de la NASA ont montré la capsule Soyouz touchant terre dans les steppes du Kazakhstan. Outre Peggy Whitson, le Soyouz MS-04 avait à son bord son collègue de la NASA Jack Fischer et le Russe Fiodor Iourtchikhine, de l'agence russe Roscosmos.

Touchdown! @AstroPeggy , @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG

A 57 ans, Peggy Whitson est aussi la femme astronaute la plus âgée de l'histoire de l'exploration spatiale, et la première femme à avoir été aux commandes de la Station spatiale internationale. Elle détient en outre le record du nombre de sorties dans l'espace d'une femme astronaute.

>> A lire aussi : La Nasa dévoile sa nouvelle promotion d’astronautes, celle qui ira peut-être sur Mars

Biochimiste de formation, Peggy Whitson conclut ainsi sa mission dans l'ISS entamée en novembre 2016, durant laquelle elle aura parcouru 196,7 millions de kilomètres et effectué 4.623 orbites autour de la Terre.

Avec ce retour, Peggy Whitson aura passé 665 jours dans l'espace durant sa carrière, plus que tout autre astronaute américain. Elle figure en huitième position sur la liste d'endurance des astronautes, selon la NASA.

#ICYMI 3 crew just landed on Earth after months living & working on @Space_Station. Get the details on their mission https://t.co/6VLG7vrxSb pic.twitter.com/PqZT0fbRaL