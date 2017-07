Un nouvel équipage à bord de l'ISS

La Terre vue de l'espace, depuis la station spatiale internationale. — N.A.S.A/SIPA

La relève est arrivée. L’Italien Paolo Nespoli, le Russe Sergueï Riazanski et l’Américain Randy Bresnik sont arrivés à la Station spatiale internationale (ISS) vendredi à bord d’une fusée Soyouz lancée six heures plus tôt du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, a indiqué la Nasa.

Ils rejoignent dans le laboratoire orbital l’actuel commandant de bord russe Fiodor Iourtchikhine, et les astronautes américains Peggy Whitson et Jack Fischer. Les trois spationautes remplaceront le Français Thomas Pesquet et le Russe Oleg Novitski, revenus sur Terre le 2 juin. Pour la première fois depuis avril, l’ISS compte un équipage de six personnes à bord.

With the arrival of 3 new crew, the @Space_Station is now home to 6 humans living and working in space. Learn more: https://t.co/1mFO5WHRWb pic.twitter.com/04wJQ5KlJf — NASA (@NASA) July 29, 2017

Doyen italien

Roskosmos a décidé en novembre 2016 de réduire l’équipage russe de l’ISS pour des raisons budgétaires en attendant l’installation d’un nouveau laboratoire scientifique. La NASA a en retour décidé, suite à cette annonce, d’augmenter le nombre d’astronautes américains dans son segment.

Quatre personnes au total -- Peggy Whitson, Jack Fischer, Randy Bresnik et Paolo Nespoli -- mèneront ainsi des expériences scientifiques dans le segment américain, tandis que Sergueï Riazanski rejoindra Fiodor Iourtchikhine dans le segment russe.

« Chère Terre, je te quitte aujourd’hui pour quelque temps, je savourerai la vue que j’aurai de toi lorsque je te regarderai d’en haut, dans la nuit ce soir », a écrit en guise d’adieux Randy Bresnik sur Twitter. « Il y a plein d’expériences scientifiques à faire », avait déclaré, d’un ton enthousiaste M. Bresnik, lors d’une conférence de presse jeudi.

Dear Earth, I leave you today for little while, I will relish the view of you as I gaze upon you from the night’s sky tonight. pic.twitter.com/rfS07lkCz3 — Randy Bresnik (@AstroKomrade) July 28, 2017

Ayant déjà effectué trois sorties dans l’espace, le cosmonaute russe de 42 ans a affirmé avoir « eu la chance incroyable de sentir l’espace. Pour moi, il a une odeur de soudure. Une odeur très métallique. »

Âgé de 60 ans, l’Italien Paolo Nespoli, qui comptabilise 174 jours dans l’espace, sera le doyen de l’ISS. « Beam me up, S… oyouz » (« Téléportation, Soyouz »), a-t-il écrit sur Twitter, reprenant en transformant légèrement une phrase devenue culte de la série Star Trek.