Turquie: Des archéologues découvrent le plus vieux «smiley» du monde

L’inscription n’est apparue qu’après la restauration d’une cruche en céramique vieille de 3.700 ans, rapporte l’agence turque Anadolu. Des chercheurs ont ainsi mis la main sur le plus vieux « smiley » du monde, inscrit sur une céramique découverte dans l’actuelle Turquie, dans l’ancienne ville de Karkemish.

La restauration de l'objet aura duré sept ans

« Ce pot était utilisé pour boire du sharbat [une boisson sucrée à base de fruits, d’herbes et de pétales de fleurs]. Très probablement, c’est le plus vieux sourire du monde », a expliqué Nicolo Marchetti, archéologue italien membre de l’expédition, interrogé par l’agence turque Anadolu. Les chercheurs ont passé sept ans a restauré l’objet sur lequel se trouve ce qui ressemble à ce qui est certainement le plus connu des smileys : « :)».

Jusqu’alors, le « plus vieux smiley du monde » datait de 1635, et avait été retrouvé sur un manuscrit découvert en Slovaquie, rapporte le New York Post.