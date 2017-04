Sciences

ESPACE L'agence américaine fait monter le suspense avec un teasing savamment orchestré...

Les jets expulsés à la surface de la lune de Saturne Encelade contiennent de l'hydrogène. - NASA

20h30: L'autre découverte concerne Europe

Un autre jet gigantesque de vapeur d'eau a été détecté à la surface de la lune de Jupiter par Hubble.

20h25: La Méthanogenèse, la réaction chimique clé pour la vie au fond des océans

Sur Terre, les micro-organismes au fond des océans utilisent l'hydrogène comme énergie et du CO2 pour produire du méthane, l'une des réactions chimiques-clés de la vie. Avoir trouvé de l'hydrogène sur Encelade signifique donc que s'il y a des microbes, ils disposeraient d'une source d'énergie.

20h15: De l'hydrogène détecté dans les geysers d'Encelade

De l'hydrogène dans les geysers d'Encelade = la lune de Saturne pourrait peut-être abriter une vie microbienne dans son océan souterrain. pic.twitter.com/rGtAFeK2KR — Philippe Berry (@ptiberry) April 13, 2017

C'est donc la grosse annonce: la sonde Cassini a détecté de l'hydrgène dans les geysers qui s'échappe à la surface de la lune de Saturne. Cela signifie qu'il y a une activité géothermique dans son océan souterrain, à l'image de ce qu'on connaît sur Terre. «Cela augmente la propabilité qu'il puisse y avoir une vie microbienne» dans cet océan, indique la Nasa. Attention, aucun signe dela présence de micro-organisme n'a été détecté pour l'instant mais l'hydrogène, sur Terre, est une source d'énergie pour la vie microbienne sous-marine.

20h10: La longue quête de la vie extraterrestre

La quête de la vie extraterrestre comme ici, sur Terre, indique la Nasa. Puis Galileo dans les années 90 autour des lunes de Jupiter. Sur Europe, elle a détecté une "signature magnétique" correspondant à un possible océan souterrain. Puis Cassini a également détecté des panaches de vapeur s'échappant sans doute d'un océan sous la surface d'Encelade.

20h00: Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre?

C'est la question à 1 milliard de dollars (on ne devrait pas avoir la réponse aujourd'hui, on ne s'enflamme pas).

20h00: Bonsoir à tous

Et bienvenue. On ne sait pas trop ce que la Nasa va sortir de son chapeau, mais ça doit commencer "any minute" now.

Un communiqué de presse mystérieux, une illustration colorée : il n’en fallait pas plus pour que la Nasa fasse trépigner d’impatience les passionnés d’espace. A 20h00, l’agence américaine va présenter des « découvertes sur des mondes océaniques extraterrestres ».

At 2pm ET: Get the latest on new discoveries made about #OceanWorlds beyond Earth. Details: https://t.co/GuCXPUPp6o pic.twitter.com/y7lge4Ssvl — NASA (@NASA) April 13, 2017

Vu que la sonde Cassini est mise en avant, il s’agit a priori d’annonces sur les lunes de Saturne. On sait déjà qu’Encelade abrite un océan souterrain d’eau salée, qui serait maintenu à l’état liquide grâce aux forces de marée. Et sur Titan, on trouve des mers de méthane liquide. La vie a-t-elle pu se développer sur ces mondes glacés ? Il faudra sans doute attendre 2020 pour être fixé, alors que la Nasa doit envoyer une sonde sur la lune de Jupiter Europe. En attendant, rendez-vous sur 20 Minutes pour ne rien rater des annonces.

