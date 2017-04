20 Minutes avec agence

Un astéroïde mesurant un kilomètre de diamètre va passer à proximité de la Terre le 19 avril. Baptisé « 2014 JO25 », l’objet spatial est considéré comme « potentiellement dangereux » par la Nasa. Un astéroïde est considéré « très dangereux » en cas de collision avec la Terre, à partir de 140 mètres de diamètre, rappelle Ouest-France. Encore faut-il qu’une collision ait lieu.

Mais dans le cas de « 2014 JO25 », découvert par le spécialiste de l’espace britannique Ron Baalke, les risques sont relatifs, car l’astéroïde va effectuer son passage à plus de deux millions de kilomètres de notre planète. Une belle marge, même si l’agence spatiale américaine précise qu’il s’agit du plus proche passage d’un astéroïde de cette taille au cours de la dernière décennie.

