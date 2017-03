20 Minutes avec agence

« Space Blanket » ou « Blanketgate »… L’incident est rarissime et s’est déroulé ce jeudi aux abords de la Station spatiale internationale (ISS). Les deux astronautes américains Shane Kimbrough et Peggy Whitson qui intervenaient à l’extérieur de la station en orbite ont perdu dans l’espace une grande couverture blanche destinée à protéger une partie exposée de l’ISS contre les micrométéorites et les températures extrêmes.

During today's #spacewalk, a thermal shield to be installed was lost. Problem solved: A cover was used instead! https://t.co/eRTm8HTAyF pic.twitter.com/PELma2hDCp