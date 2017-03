Sciences

Une excursion dans l’espace, oui, mais pas dans n’importe quelles conditions. Blue Origin a dévoilé mercredi les premières images de l’intérieur de sa capsule qui enverra des touristes en l’air d’ici à 2018, selon les prévisions de l’entreprise fondée par le patron d’Amazon Jeff Bezos.

C’est un traitement de luxe qui attendra les chanceux voyageurs – la capsule peut en accueillir six -, avec sièges inclinables et hublots géants. « Chaque place est à côté d’un hublot, les plus grands hublots pour un véhicule spatial », assure Jeff Bezos.

Atteindre la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace

Pour effectuer la « croisière » de dix minutes, la capsule sera montée sur la fusée New Shepard, un lanceur réutilisable qui se repose au sol après chaque mission. A ce jour, New Shepard a déjà effectué avec succès cinq tests (le dernier a eu lieu en octobre 2016), se reposant à chaque fois sans encombre sur Terre… mais pour l’instant sans passagers. Blue Origin pourrait commencer à réaliser des vols de test habités à la fin de l’année.

Expérience de l’apesanteur

Parvenir à récupérer des lanceurs pour les réutiliser, surtout les plus lourds, est un objectif jugé prioritaire dans l’industrie aérospatiale et notamment par les opérateurs de satellites, afin de nettement réduire les coûts de lancement.

Le lanceur de Blue Origin monte jusqu’à une altitude de 100 kilomètres, considérée comme la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace, avant de redescendre à la verticale. Il permettra aux explorateurs - pour un coût qui n’a pas encore été dévoilé mais devrait se situer entre 100.000 et 200.000 dollars - de faire l’expérience de l’apesanteur pendant quelques minutes.

