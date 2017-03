Sciences

Illustration: les huit planètes du système solaire. - NASA

Propos recueillis par Philippe Berry

Pluton, planète ou pas ? Le débat fait rage depuis les années 90. Et en 2006, le camp des opposants a gagné, avec l’adoption par l’Union astronomique internationale d’une nouvelle définition du terme qui a rétrogradé Pluton au rang de « planète naine » et fait passer le système solaire à seulement huit planètes. Mais aujourd’hui, un groupe de six astronomes proposent une nouvelle classification qui permettrait à Pluton de réintégrer le club VIP. Sauf qu’avec leur définition qui supprimerait le critère qu’une planète doit avoir « nettoyé son orbite », la Lune, les satellites de Jupiter et Saturne et de nombreux cailloux sphériques de la ceinture de Kuiper seraient alors considérés comme des planètes, avec un compte qui dépasserait les 100 dans le système solaire. L’astronome Mike Brown, qui a précipité la chute de Pluton en découvrant la planète naine Eris, ne veut pas en entendre parler. Selon Brown, qui tweete sous le pseudo @plutokiller, « rien n’a changé » depuis 2006.

Pluton photographiée par la sonde New Horizons. - Science Mag / Nasa

Allez, quoi, on l’a tous appris à l’école, Pluton est une planète, non ?

Non. La définition d’une planète doit être réservée pour une unique classification qui décrit au mieux notre système solaire. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les profondes différences entre les huit planètes et leur orbite circulaire et les millions de petits objets qui virevoltent entre elles. Les planètes, ce sont les caïds du système solaires. Personne ne les emmerde, et elles ne font pas attention à ces nains.

La définition proposée par le groupe ne vous satisfait pas ?

Au final, c’est plus ou moins la définition qu’on a rejetée il y a onze ans. Rien n’a changé depuis, et rien ne justifie qu’on revienne à la situation passée. Non, Pluton ne mérite toujours pas d’être une planète.

Pourquoi ?

Ils n’ont pas tort, Pluton et la Lune partagent de nombreuses caractéristiques avec les planètes. Mais pourquoi utiliser uniquement les critères géophysiques [internes, et pas externes comme l’orbite] ? Si vous êtes un géologue, Pluton et la Terre n’ont rien à voir avec Jupiter. Idem pour Mercure et Saturne pour les météorologistes. Toutes ces classifications ont leur intérêt, mais aucune n’a besoin d’être promue à la définition de planète.

La Lune une planète, ça semble un peu tiré par les cheveux…

Oui, c’est idiot. Il faut être assez désespéré si vous avez besoin de faire de la Lune une planète juste pour pouvoir dire que Pluton en est une. Ceci dit, on pourrait alors dire qu’on a déjà accompli des voyages interplanétaires habités…

