Sciences

ESPACE Après une première sortie en janvier dernier, l’astronaute français en ce moment à bord de la station spatiale internationale, s’apprête à passer six heures dans l’espace. Ce sera à suivre en direct…

Thomas Pesquet a fait un selfie dans l'espace le vendredi 13 janvier 2017. - Capture d'écran Twitter/ @Thom_astro

Fabrice Pouliquen

Le rendez-vous est fixé à 13h ce vendredi. A 400 km au-dessus de nos têtes, les astronautes Thomas Pesquet et Shane Kimbourgh, à bord de la Station spatiale internationale (ISS), effectueront une sortie dans l’espace. L’événement sera à suivre en direct sur le site du Cnes (Centre nationale des études spatiales) et les réseaux sociaux. Le hashtag ? #AllezThomas.

Six heures et trente minutes dans le vide

Cette sortie devrait durer six heures et trente minutes. « Leur mission consistera à installer un nouvel ordinateur à l’extérieur de la Station spatiale internationale et à travailler sur le système électrique et les ports d’amarrage à la station, indique le Cnes.

Ce n’est pas la première sortie dans l’Espace de l’Américain Shane Kimbourgh, et du Français Thomas Pesquet depuis leur arrivée à bord de l’ISS, respectivement en octobre et en novembre. Le 13 janvier dernier, ils avaient déjà effectué une sortie extra-véhiculaire de six heures pour installer des adaptateurs et des câbles électriques fin de brancher trois nouvelles batteries lithium-ion.

De belles images de notre sortie dans l’espace, compilées par mes collègues de l’@ESA. 1ère vidéo en HD filmée avec la caméra spéciale EVA! pic.twitter.com/lQKGls9cyb — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 21, 2017

De belles images à rapporter

Ce genre de mission est toujours périlleuse, les astronautes devant composer avec des variations de températures importants, des risques d’exposition aux radiations solaires, les aux risques de collisions avec des débris de météorites ou tout simplement de partir à la dérive dans l’Espace. Cette première mission s’était déroulée avec succès et avait permis à Thomas Pesquet de ramener de belles images.

Le selfie de l’espace, passage obligé! À part ça je vous assure, c’est un sentiment inoubliable d’être son propre vaisseau spatial! #Proxima pic.twitter.com/1HNvOMVHKZ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 13, 2017

Concrètement, une sortie extravéhiculaire, c'est ça : 400 km de vide sous les pieds. https://t.co/n8DlOvgi6L #Proxima pic.twitter.com/t5oFpK1NiL — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 14, 2017

Peggy nous a pris en photo dans le sas à travers le hublot! https://t.co/hpJaB7XQY3 #Proxima pic.twitter.com/ViJ9SgQgNE — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 14, 2017

Une troisième sortie envisagée en avril ?

Pour cette deuxième mission, « Thomas et Shane travailleront séparément pendant une grande partie de la sortie, explique l’Agence spatiale européenne. Thomas inspectera le système de radiateurs de la Station et passera la plupart de son temps à faire de la maintenance sur Dextre, la main robotisée polyvalente. »

Thomas Pesquet devrait effectuer une troisième sortie dans l’espace d’ici la fin de sa mission à bord de l’ISS en mai. Ce sera en avril, cette fois-ci avec l’Américaine Peggy Whitson. Avec trois sorties extra-véhiculaire au compteur, Thomas Pesquet égalerait alors le record de son collègue français Philippe Perrin du nombre de sorties dans l’espace lors d’une seule mission.

Mots-clés :