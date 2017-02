Sciences

ESPACE La Nasa est confronté à un problème très sérieux : comment faciliter et rendre plus hygiéniques les déjections des astronautes dans l’espace...

Illustration d'un astronaute américain. - N.A.S.A/SIPA

20 Minutes avec AFP

Le problème des défécations dans l’espace est en passe d’être résolu.L’agence spatiale américaine a trouvé un système plus fonctionnel pour permettre aux astronautes de faire leurs gros besoins dignement tout en restant en combinaison. Et oui, car lors de leurs sorties dans l’espace ces derniers sont contraints de conserver leur équipement. Ils passent également du temps dans des capsules ne contenant pas de toilettes. Ce fut par exemple le cas de Thomas Pesquet et deux de ses acolytes. Pour se rendre vers la station spatiale internationale, ils ont passé 48 heures… avec des couches. Sympa.

Le 11 octobre 2016, la Nasa qui ne parvenait pas à trouver de solution efficace a lancé sur internet le « Space Poop Challenge », un concours qui consistait à trouver une solution au problème. N’importe quel quidam a ainsi eu la possibilité de faire ses propositions. Le cahier des charges : un système intégré à la combinaison, mais sans contact avec le corps, capable de collecter l’urine, la matière fécale et les pertes menstruelles, le tout pendant plus de 144 heures (six jours).

Une petite ouverture

Et le concours a un vainqueur : Thatche Cardon, médecin pour l’armée de l’air américaine. Celui-ci a imaginé une toute petite ouverture sur les combinaisons afin que les astronautes puissent changer leur couche. « Derrière cette ouverture, il y aurait un sas dans lequel plusieurs objets, et en particulier les couches, pourraient être gonflés ou dégonflés à l’intérieur de la combinaison », a expliqué France Inter. Une ingénieuse invention susceptible d’apporter davantage de confort aux astronautes. Pour sa part, Thatche Cardon a empoché 15.000 dollars.

