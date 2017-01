Sciences

Le satellite GOES-16 a livré le 23 janvier 2017 ses premières prises de vues de la Terre. - Capture d'écran / NOAA / NASA

La planète bleue en intégralité, avec une multitude de détails de ses étendues de terre et d’eau. Le satellite GOES-16, mis en orbite il y a deux mois, a livré ce lundi ses premières prises de vues de la Terre.

Des clichés exceptionnels, grâce à une résolution d’image quatre fois supérieure à celle utilisée lors des précédentes missions GOES. Ils ont d’ailleurs été relayés sur les réseaux sociaux par l’agence spatiale américaine (Nasa) et l’agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA), à l’origine de ce projet à 11 milliards de dollars (quelque 10 millions d’euros).

Observer les phénomènes météo et mieux alerter les populations

« C’est très émouvant. Ces images proviennent de la technologie la plus sophistiquée jamais envoyée dans l’espace pour déterminer les violentes intempéries sur Terre », confie Stephen Volz, le directeur du service Satellite et Information de la NOAA, cité par Science Post.

Ces images présentent également un réel intérêt scientifique. En effet, GOES-16 est capable de transmettre une photographie complète de ma Terre toutes les 15 minutes et une image de l’ensemble du territoire des Etats-Unis toutes les cinq minutes, le tout dans des conditions proches du direct, comme l’explique Numerama.

Cela permet notamment aux spécialistes en météorologie d’observer simultanément jusqu’à 20 tempêtes et d’alerter si besoin les populations au plus vite.

