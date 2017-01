Sciences

ESPACE La reprise des tirs avait été retardée par la météo...

Décollage réussi pour la fusée Flacon 9 de SpaceX, samedi 14 janvier 2017 en Californie. - HO / SPACEX / AFP

G. N. avec AFP

La société américaine SpaceX a lancé samedi en Californie sa fusée Falcon 9 avec dix petits satellites de communication de la société Iridium. C’est donc la reprise des vols quatre mois après une explosion en Floride. Falcon 9 s’est arraché de son pas de tir sur la base aérienne de Vandenberg comme prévu à 17h54 GMT (9h54 locales).

Le premier étage a bien réussi son retour sur Terre

Le premier étage, haut de 41 mètres pour une fusée faisant 70 mètres au total, s’est séparé du reste du lanceur 2 minutes 27 après le décollage puis a commencé peu après son retour vers la Terre. Il a allumé à plusieurs reprises ses rétrofusées pour freiner sa vitesse et s’est posé 7 minutes 49 plus tard sur une plateforme flottante dans le Pacifique, selon les images retransmises par SpaceX.

Il s’agit du sixième succès de cette manœuvre délicate pour la société, qui a déjà fait poser le premier étage trois fois en mer et deux fois sur le sol en Floride. La société compte ainsi, en récupérant la partie la plus coûteuse du lanceur, réduire fortement ses coûts de mise sur orbite. Le second étage de Falcon 9 devrait déployer les dix satellites d’Iridium en orbite basse environ une heure après le décollage. Le déploiement doit durer quinze minutes.

