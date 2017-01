Sciences

ESPACE Les sondes Lucy et Psyche arriveront respectivement sur le site prévu de leurs explorations en 2025 et 2030...

Une illustration du système solaire. - NASA

20 Minutes avec agences

La Nasa a annoncé ce mercredi la préparation de deux missions spatiales destinées à en apprendre davantage sur la formation et la jeunesse de notre système solaire. Dans le cadre du programme Discovery, deux sondes seront ainsi lancées en 2021 et 2023 vers des astéroïdes considérés par les spécialistes comme les plus anciennes reliques de la naissance du système solaire.

La première sonde, baptisée Lucy, en l’honneur de l’une des plus célèbres ancêtres de l’humanité, ira explorer les astéroïdes « troyens » en orbite autour de Jupiter, assez méconnus pour l’instant.

« Psyche étudiera directement l’intérieur d’un corps planétaire »

Deux ans plus tard, Psyche, le deuxième engin lancé par l’Agence spatiale américaine, sera lui programmé pour aller se placer à proximité de 16 Psyche. Avec ses 200 kilomètres de diamètre, il s’agit de l’un des éléments les plus volumineux de la ceinture d’astéroïdes.

« Lucy observera les restes de la formation du système solaire dans une zone encore plus éloignée alors que Psyche étudiera directement l’intérieur d’un corps planétaire », résume Jim Green, le directeur des sciences planétaires à la Nasa.

We’ve got big news! We’ve selected 2 missions that'll explore the earliest eras of our solar system. Get the details https://t.co/4Ku1sL7jpo pic.twitter.com/u0qjCIWXNV — NASA (@NASA) January 4, 2017

« Comprendre comment le soleil et sa famille de planètes se sont formés »

Une double exploration qui permettra de « comprendre comment le soleil et sa famille de planètes se sont formés au cours du temps et sont devenus des lieux où la vie peut éclore et se maintenir », explique le spécialiste.

Lucy devrait atteindre le premier astéroïde à observer en 2025 et poursuivre son exploration par l’étude de six autres planétoïdes troyens entre 2027 et 2033. Quant à la sonde Psyche, elle devrait arriver à destination en 2030.

>> A lire aussi : Après Mars et Pluton, la Nasa veut retourner sur Vénus

Mots-clés :