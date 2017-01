20 Minutes avec agence

Quatre mois après l’explosion d’une fusée Falcon 9, le programme SpaceX va redémarrer. Un nouveau tir est prévu le 8 janvier depuis la base californienne de Vandenberg, près de Santa Barbara (Etats-Unis). A bord de la fusée Falcon, dix satellites de communication appartenant à la société Iridium Next.

Milestone Alert: The first ten #IridiumNEXT satellites are stacked and encapsulated in the Falcon 9 fairing. #NEXTevolution @SpaceX pic.twitter.com/W3Sz067pbt