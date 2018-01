Torsion des testicules: «Ça peut arriver à n’importe quel moment, sans forcément faire de faux mouvement»

illustration d'un hôpital. Ici le CHU de Purpan. Toulouse, FRANCE-7/10/13 — Fred.Scheiber

Un médecin a été condamné à verser près de 200.000 euros à l’un de ses patients pour ne pas avoir diagnostiqué une torsion testiculaire, qui a conduit à sa stérilité.

Les torsions testiculaires sont « l’angoisse » des médecins car difficile à diagnostiquer.

Une torsion testiculaire doit être opérée au maximum six heures après au risque de nécrose.

Il n’y a pas de causes réelles mais les jeunes sont les plus touchés.

Six heures pour opérer et pas une de plus. Si les torsions de testicule font souvent sourire, ce n’en est pas moins grave pour autant. Le 11 janvier dernier, un médecin marseillais a été condamné à verser près de 200.000 euros à l’un de ses patients pour l’avoir opéré trop tard d’une torsion des testicules. Résultat, il est devenu stérile.

Il obtient 192 920 euros d'indemnités pour la perte de son testicule, suite à une erreur de diagnostic du médecin qui n'a pas procédé à suffisamment d'examens https://t.co/z4BTo6wzHC @LePoint — Marc Leplongeon (@MarcLeplongeon) January 23, 2018

Une mésaventure que Quentin, 30 ans, aurait pu connaître en 2015. « Je m’en souviens comme si c’était hier, je me suis réveillé en sursaut à 6h15 du matin, avec la sensation qu’on me serrait les testicules dans une main. J’ai essayé de me rendormir en me disant que ça allait passer, mais non », raconte-il. Ce n’est qu’en arrivant au travail qu’ils se décident, avec son collègue, d’appeler SOS médecin.

« C’était très douloureux. Plus les heures passaient, plus j’avais l’impression qu’un poids de cinq, puis dix kilos pendait à mes testicules », ajoute-t-il.

Seule certitude, l’opération

« Le problème dans ces situations c’est qu’on a toujours un certain mal-être à demander au médecin de vérifier. Au final j’ai bien fait parce que j’ai été pris en charge au bout de cinq heures, alors que je risquais la nécrose au bout de la sixième », explique Quentin, soulagé.

Question du jour : on dit "un" testicule ou "une" testicule ? — Bernard (@BelBedaine) January 16, 2018

Maxime*, urologue aux hôpitaux de Marseille, confirme cette course contre la montre. Il admet que ce type de pathologie est l’une des plus redoutées par les médecins.

« À chaque fois qu’on doit diagnostiquer une torsion testiculaire, c’est l’angoisse. Les douleurs testiculaires peuvent être liées à beaucoup de choses, et il est très compliqué d’avoir la certitude qu’il s’agit bien de ça », admet-il.

L’échographie est par exemple un mauvais examen, selon lui, qui ne permet pas de détecter à coup sûr une torsion testiculaire. « Le premier symptôme est une douleur assez prononcée, qui arrive souvent d’un coup. En général on explique au patient qu’on soupçonne une torsion, et qu’il est préférable d’opérer avec le risque de s’apercevoir que ce n’en est pas une. Mais c’est la seule solution d’en avoir la certitude », précise le médecin.

Les jeunes plus touchés

L’opération est donc la seule solution pour traiter efficacement une torsion. « Il existe un geste mais il y a un risque de faire deux fois pire », préfère prévenir Maxime. Un problème difficile à traiter, mais qui est assez fréquent. « On est appelé en moyenne une fois par semaine pour ce genre de problème, et on fait une opération tous les dix jours environ. », précise-t-il. Quant aux causes, il n’y en a pas.

« Ça peut arriver à n’importe quel moment, sans forcément faire de faux mouvement. Mais les jeunes sont souvent plus touchés que les personnes âgées », ajoute Maxime.

Si dans le cas cité plus haut le patient est devenu stérile, de telles conséquences restent rares. « En général il y a un testicule de touché, pas les deux. Même en cas de nécrose d’un testicule, la personne ne devient pas stérile. » Maxime souhaite rappeler que toutes fortes douleurs aux testicules doivent mener à une consultation. De même, toute petite boule sentie sur les testicules doit être examinée. On ne rigole pas avec les bijoux de famille.

* Le prénom a été modifié à la demande de la personne.