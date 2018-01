Marseille: Un projet de centre de recherche génétique menacé

SANTE Le projet s'appelle Giptis (Genetics Institute for Patients, Therapies, Innovation and Science), et doit ouvrir en 2020...

Illustration d'une recherche scientifique sur des cellules; et d'un microscope. — Jens Meyer/AP/SIPA

Un projet de centre de recherche médicale et de soins sur les maladies génétiques à Marseille risque d’avorter à cause de difficultés internes aux hôpitaux publics phocéens, ont annoncé ses promoteurs mardi.

Marseille: Personnels supprimés, fuite des médecins, pénurie de pansements… L’hôpital est en crise, quelles conséquences pour les patients? https://t.co/MPXuMg6H58 pic.twitter.com/xl4OS3r9Hp — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) December 20, 2017

Le projet s’appelle Giptis (Genetics Institute for Patients, Therapies, Innovation and Science), et doit ouvrir en 2020, au sein du campus hospitalo-universitaire de la Timone. Or, selon les promoteurs du projet, 'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) n’a pas tenu les engagements qui auraient permis à ce centre de recherche d’obtenir le site de la pharmacie de la Timone, censée déménager.

>> A lire aussi : VIDEO. Marseille: Le projet de salle de shoot de nouveau sur la table

« Un recul de trente ans »

« Abandonner Giptis, c’est un recul de 30 ans pour la génétique moderne et l’innovation en santé », a déclaré lors d’une conférence de presse à Paris l’ancien ministre de la Santé, ancien député des Bouches-du-Rhône et généticien, Jean-François Mattei.

>> A lire aussi : Marseille: Un centre médical pour enfants unique en France financé par les Pièces Jaunes

Le Giptis, institut privé à but non lucratif, doit réunir en un lieu unique 150 professionnels de santé, 350 chercheurs français et internationaux, et 12 entreprises de biotechnologies et industriels du médicament.