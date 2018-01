VIDEO. Journée internationale des câlins: Vous reprendrez bien un peu de douceur?

Illustration: Un «free hug», un câlin gratuit, sur Las Ramblas, à Barcelone, le 19 août 2017. — Josep LAGO / AFP

Qui veut un « hug » ? Non, pas ces hideuses chaussures fourrées, mais un câlin, une étreinte, une embrassade ! Ce dimanche, c’est le jour ou jamais d’en réclamer et d’en donner, puisque l’on célèbre la journée internationale des câlins (le « Hug Day » en anglais).

Alors, comme il pleut, il fait froid, on est dimanche et on sent poindre la déprime, voici de quoi vous remonter le moral : des animaux qui se font des câlins.

Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. D’autant plus que le câlin est bénéfique pour notre développement : c’est « un besoin primaire plus important que la nourriture », selon la psychologue Céline Rivière.