Nantes: Des chercheurs découvrent un gène à l'origine des ruptures d'anévrisme

Dans un laboratoire de police scientifique lors d'une analyse ADN — Jeff Chiu/AP/SIPA

La dilatation des artères du cerveau, qui peut aboutir à une rupture d'anévrisme, toucherait 3% de la population.

Des chercheurs nantais ont identifié un gène qui prédisposerait à ce problème.

C’est une découverte prometteuse. Des chercheurs nantais, équipes de l’institut du thorax et du CHU de Nantes, viennent de découvrir qu’un gène (et sa mutation) serait responsable de l’anévrisme cérébral, indique l’université. Cette dilatation des artères dans le cerveau touche près de 3 % de la population (qui l’ignore en général). Dans les cas les plus graves, la rupture de cette paroi et l’hémorragie provoquée autour du cerveau peut donner lieu à d’importantes séquelles. Cet événement est même mortel une fois sur deux, indique Sciences et Avenir.

Jusqu’alors, aucun test sanguin ne permettait de diagnostiquer le problème. Mais l’étude nantaise, menée sur six familles, a démontré que les personnes présentant la mutation du gène identifié (ANGPTL6) « produisaient 50 % moins de protéine (présente dans le sang) » que les personnes ne présentant pas la mutation.

« Détection simple et précoce »

Cette découverte scientifique, qui a été brevetée et a donné lieu à une publication début janvier, aboutirait à la possibilité « d’une détection simple et précoce des anévrismes cérébraux » et une évaluation du risque de rupture. Les chercheurs nantais ont également démontré que l'hypertension représentait « un facteur de risque supplémentaire » dans le développement de l’anévrisme, indique l’université.