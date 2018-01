Marseille: Des punaises de lit infestent des services de l’hôpital de la Timone

Le service d'imagerie mŽdicale de l'h™pital de la Timone. Des mŽdecins y rŽalisent des autopsies virtuelles afin de dŽterminer les causes de la mort. Ici un mŽdecin traite un dŽcŽs du a un accident de la route. Marseille, le 20 septembre 2011. — Patrice Magnien/20 Minutes

« En plus des rats et des cafards, les punaises de lit, ça commence à faire beaucoup », se désole Simon*, infirmier à l’hopital de la Timone, à Marseille, depuis début 2016.

Depuis quelques jours, les punaises de lit infestent plusieurs services de l’hôpital, qui connaît actuellement de nombreux remous. « Ça a commencé un peu avant les fêtes de Noël, apparemment tout le 12e étage serait concerné », confirme Yves Castino, délégué CGT de la Timone.

Selon Simon, le service de neuro-oncologie du professeur Olivier Chinot serait l’un des plus touchés, mais le phénomène se propagerait au service de neurologie du professeur Henry Dufour. « Ils ont voulu répartir les patients dans d’autres services le temps de régler le problème mais mon unité a refusé faute de place. Le risque c’est que ça se propage encore à d’autres services comme c’est déjà le cas », s’inquiète l’infirmier.

Yves Castino s’interroge également sur la pertinence de cette stratégie : « Ils veulent évacuer le 12e pour transférer les patients et le personnel en ophtalmologie mais tout le monde se dit que ça va répandre les punaises de lit. »

Des consignes ont bien été données au personnel soignant pour les guider, « ils nous ont dit de mettre des surblouses, de fermer les portes des chambres des patients pour éviter la prolifération », et surtout pour leur demander de se taire.

On a reçu comme consigne orale de ne pas ébruiter l’information et surtout pas à la presse. Or il faut justement en parler pour régler le problème », considère Simon.