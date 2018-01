Les cotons-tiges en plastique vont bientôt être interdits à la vente

A partir de 2020, les Français n'auront plus le droit d'utiliser des cotons-tiges. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Fini les cotons-tiges en plastique. A partir de 2020, ils seront totalement interdits à la vente, conformément à la loi sur la biodiversité adoptée le 20 juillet 2016. Seuls ceux qui sont biodégradables pourront être commercialisés.

Cette mesure, qui entrera en vigueur en 2020, s’appliquera uniquement aux particuliers. Les cotons-tiges ouatés pourront en effet toujours être utilisés dans un cadre médical.

Une catastrophe écologique

Cette décision a été prise pour des raisons écologiques. Ces bâtonnets font en effet partie des déchets les plus présents dans les milieux aquatiques. « Beaucoup de gens les jettent dans la cuvette des toilettes plutôt que dans la poubelle de la salle de bains » expliquait en 2016 au Parisien Antidia Citores, porte-parole de l’association Surfrider Foundation Europe.

Légers, les cotons-tiges flottent dans l’eau et ne peuvent donc pas être traités efficacement par les stations d’épuration, d’où leur grand nombre dans les fleuves et les mers. « Non seulement ils relâchent des substances chimiques qui continuent de se diffuser dans l’environnement tout au long de leur durée de vie et viennent s’agglomérer au continent plastique. Mais, en plus, ils risquent de perforer les organes des oiseaux et des poissons qui les ingèrent », avait précisé Antidia Citores.